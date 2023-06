La foudre a secoué la Bresse

Les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire cette nuit avec un certain nombre d'alertes déclenchées vers 1h du matin, au plus fort de l'épisode orageux, alors que la Saône et Loire a été placée en vigilance orange par Météo France très tardivement ce mardi soir.

A Toutenant, Diconne, Baudrires, Saint Etienne en Bresse ou Pierre de Bresse, les sapeurs-pompiers ont multiplié les sorties en lien avec l'activité électrique de la nuit. A Saint Etienne en Bresse, la foudre est même tombée sur une maison, avec la propagation du feu au sein de l'habitation. Une douzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée.

Du côté de l'observatoire français Keraunos, les impacts de foudre sur tout l'axe bressan sont assez impressionnants.