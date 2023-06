Les accidents de la route reviennent à leur niveau prépandémie

Selon les données finales de la Sécurité routière pour 2022, la mortalité sur les routes de France est revenue à son niveau prépandémie. Suite aux restrictions de déplacement instaurées entre 2020 et 2021, les accidents avaient nettement diminué. Le retour aux conditions normales de circulation se traduit par une tragique régression. Certes, on observe une baisse de mortalité chez les conducteurs de voitures (- 4 %), mais le nombre de drames sur les routes a légèrement augmenté (+ 0,7 %) par rapport à 2019, avec 3 267 victimes. Les cyclistes (+ 31 %), les trottinettes (de 10 à 35 décès) et les piétons (+ 5 %) sont en première ligne. Seul point encourageant, les blessures physiques ont diminué.