CARNET ROSE - Bienvenue à Léonie

Léonie CHAUMARD est née le 14 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est la troisième fille de Coralie et Grégory CHAUMARD après Maëlle, 11 ans, et Alicia, 6 ans. Les parents sont tous deux ouvriers agricoles et la petite famille réside à Saint-Sernin-du-Plain