Uchizy : La Casa, un restaurant aux multiples facettes

Bienvenue dans la caverne d'Alibaba, ou plutôt La Casa d'Aurélien Labalestra, là où la musique, les vins naturels et les pizzas sont mis à l'honneur dans un cadre chaleureux et convivial.

C'est dans une ancienne ferme, qui autrefois accueillait les bals du village d'Uchizy dans les années 60, qu'Aurélien et sa maman se sont installés pour en faire un lieu atypique et convivial :"Ca fait 2 ans qu'on a officiellement ouvert le restaurant. A l'origine, j'étais DJ au Brésil, je suis revenu ici à cause du COVID. Le bâtiment est à ma maman, on a alors décidé d'en faire une pizzeria, vinyle, bar", explique-t-il.

Un concept qui a d'ailleurs tout de suite plu :"on n'a pas fait de pub, on préfère le bouche à oreille et ça marche très bien comme ça", ajoute Aurélien "Le restaurant ressemble un peu à un loft géant, La Casa veut dire "la maison", c'est vraiment chez moi ici. On voulait que les gens se sentent à l'aise, comme à la maison. C'était vraiment notre objectif premier. On a beaucoup de vignerons qui viennent, des habitués, c'est vraiment devenu un spot pour se retrouver".

L'antre du disque

Comme le chantaient si bien Liam et Noel Gallagher dans leur tube phare "Wonderwall", ici aussi, on retrouve un "mur de merveille", un mur rempli de vinyles provenant directement de la collection personnelle d'Aurélien :"En plus du restaurant, on a le côté vinyles, qui est ma passion première. En plus de donner une touche vintage à la déco, tout le monde peut venir les écouter", explique-t-il.

Une passion dévorante pour la musique depuis son plus jeune âge : "J'ai commencé ma collection à 15 ans, tout mon argent passait là-dedans. A un moment donné, on en trouvait pour pas cher parce que plus personnes n'en voulait, ce n'était plus à la mode, donc c'est comme ça que j'ai pu acheter des collections entières, on m'en a aussi donné énormément. Aujourd'hui, la mode des vinyles est revenue, donc tout le monde en veut. Dans le restaurant, on a les platines pour les jouer donc ça plaît énormément".

Restaurant, vinyles et ... Bar à vins naturels !

Avec plus de 200 références de vins naturels entreposés dans une cave flambant neuve, Aurélien propose à ses clients friands de nouvelles saveurs, des vins 100% naturels, venus de tous les horizons : Bourgogne, Jura, Auvergne, Côte du Rhône, Italie, Autriche et même de Slovaquie et de Géorgie.

Des vins au goût similaire aux vins classiques, mais à la vinification différente, ce qui leur vaut l'appellation "naturel" :"Ce sont des vins fabriqués sans produits chimiques, où il n'y a pas eu d'interventions du début à la fin, c'est-à-dire que c'est simplement le raisin qui est pressé, après il est mis en cuve et ensuite en bouteille. C'est la levure indigène, qui est présente sur les peaux des raisins, qui fermente seule les vins", indique Aurélien.

Un véritable business s'est d'ailleurs créé autour de ces vins naturels qui petit à petit font l'objet d'une forte demande :"Il y a beaucoup de spéculations sur les vins, en résumé, tu as des vins qui sortent à 30 euros du domaine et qui ressortent à 500 euros sur Internet. Nous notre but, c'est d'avoir des vins plus ou moins rares à un tarif normal, donc les gens peuvent venir ici et boire des bouteilles qu'ils ne peuvent pas boire ailleurs".

Du rouge, du blanc, du mousseux, il y en a pour tous les goûts, ou presque : "C'est vraiment un autre milieu, ce n'est pas fait pour tout le monde. Au niveau du goût déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habitués à en boire donc ils n'aiment pas forcément ça, c'est pour ça qu'on les retrouve essentiellement sur des tables prestigieuses ou chez des cavistes en biodynamie naturelle qui cultivent leurs raisins selon le positionnement de la lune, c'est un processus qui marche sur tous les fruits et légumes dont le raisin. Ce sont les anciens qui cultivaient comme ça et dans le vin naturel, ils sont à fond là de dans, donc tout est fait en rapport avec la nature, c'est pour ça qu'on les appelle vins naturels", explique-t-il.

Une ambiance "bistro festif"

L'intérieur entièrement relooké, est essentiellement aménagé avec des meubles et objets de déco de seconde main :"La décoration, c'est que de la récup'. On achète les meubles à Emmaus ou en seconde main. Le vieux poste de télévision, on l'a chiné sur une brocante, en fait dès qu'on trouve des choses sympas, on les récupère, ça donne un côté vivant, et ça va vraiment bien aussi avec la partie vinyle. On a tout misé sur le côté bois et fer forgé, on trouvait que ça allait bien ensemble, et c'est important d'avoir un côté naturel même sur la déco vu qu'on est dans le milieu des vins naturels", explique Aurélien.

En plus du restaurant, Aurélien loue également des Airbnb :"Dans le bâtiment à côté, on a 5 logements qu'on peut louer, c'est vraiment compris dans le concept du restaurant. Par exemple, si des clients viennent ici, qu'ils ont bu un peu trop d'alcool, au lieu de prendre la voiture et de se mettre en danger, ils peuvent loger dans les appartements. Maintenant, ils sont au courant donc ils réservent avant si jamais ils veulent profiter de leur soirée. On est vraiment un restaurant festif, tu viens ici pour te poser, boire un coup entre amis, venir découvrir des vins un peu différents, écouter la musique que tu aimes, et on propose des pizzas, des planches, des petits plats traditionnels fait par ma maman donc c'est vraiment une ambiance bistro festif", s'enthousiasme-t-il.

Concerts et événements

Quoi de mieux pour un bistro festif, que de proposer à sa clientèle, en grande partie faite de vignerons naturels, des soirées vigneronnes en invitant un ou plusieurs vignerons et un chef, connu ou non, à venir travailler ensemble le temps d'une soirée :"On aime développer des événements entre vins et chef. Le but, c'est d'avoir une cuisine éphémère, donc un chef vient, après c'est un autre chef etc. Le prochain événement aura lieu le 26 novembre", explique Aurélien.

En plus de ces soirées, Aurélien organise de temps à autre des petits concerts au sein de son restaurant en invitant des artistes locaux à venir se produire :"La plupart du temps, ce sont des amis ou des amis d'amis qui viennent. Ils sont payés au chapeau, les gens donnent ce qu'ils veulent. Ca leur permet aussi de se lancer dans le monde musical ou juste de se faire plaisir".

Un bistro festif aux multiples facettes, à venir découvrir 5 place de l’étang à Uchizy.



Informations complémentaires :

Page Instagram : https://www.instagram.com/la_casa_uchizy/

Tél : 06.86.54.04.00