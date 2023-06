AVIS DE DECES - Madame Micheline BOURBON née BLAISE

CHAMPFORGEUIL - SAINT-MARCEL - LANS - VINON-SUR-VERDON



Serge, son époux ;

Christian et Caroline,

Pascal et Viviane,

Véronique, Jérôme,

ses enfants ;

Elodie et Julien,

Florian et Anaïs, Marline, Emilie et Laurent, Jérémy, Annabelle, Thimotée,

Carla-Lisa et Sébastien,

ses petits-enfants ;

Dorian, Clovis, Emma, Léna, Mila, Travis, Thommy, June, Chloé,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Micheline BOURBON

née BLAISE

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 27 juin, à 10 heures, en l'église du Sacré-Coeur de Chalon sur Saône suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie l'ensemble du personnel du service gériatrie du C.H W. Morey de Chalon pour ses bons soins ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.