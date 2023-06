ELAN CHALON - BETCLIC ELITE - La première recrue est Olivier Cortale

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer l’arrivée d’Olivier Cortale pour les deux saisons à venir.

L’intérieur de 2m07 arrive tout droit de Boulazac, équipe que nous avons rencontrée durant les demi-finales de Playoffs. Olivier a été l’auteur de grosses performances contre nous, avec entre autre 29 points, 2/2 à 3 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions pour 35 d’évaluation.





LE MOT D'OLIVIER

« Je suis ravi de rejoindre le club de l’Elan Chalon pour les deux prochaines saisons. J’ai hâte de faire la connaissance de mes futurs coéquipiers, du staff et de l’organisation. J’espère pouvoir aider le club à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés pour son retour en Betclic, je ferai le maximum de mon côté. » Olivier Cortale





LE MOT DE SAVO

« Olivier est un joueur qu’on a ciblé tout au cours de l’année. On le voulait dans les deux cas de figure, Pro A et Pro B. Il est dôté d’un potentiel offensif et défensif et arrive à un stade de maturité dans sa carrière. Olivier a également un potentiel qui lui permettra de développer encore plus son basket. » Savo Vucevic





SES STATISTIQUES

Saison : 9,3 points, 51,8% aux tirs, 6,8 rebonds, 1,2 passe décisive, 11,7 d’évaluation.

Playoffs : 17,2 points, 59,6% aux tirs, 66,7% à 3 points, 7,2 rebonds, 1,6 passe décisive, 0,8 contre, 21 d’évaluation.

SON PARCOURS

2012-2015 : INSEP

2015-2018 : SIG Strasbourg

2018-2019 : ASA

2019-2020 : Chorale de Roanne

2020-2021 : St Chamond

2021-2023 : Boulazac

+ SUR OLIVIER

Il est né le 16 mars 1997 à Clamart. Il intègre à 16 ans le centre fédéral et participe à plusieurs campagnes internationales avec les équipes de France jeunes. Il débute sa carrière professionnelle au sein du club de la SIG Strasbourg.