Piqûres d'insectes... ayez les bons réflexes cet été !

Omniprésents l'été, les moustiques peuvent transmettre la leishmaniose ou la dirofilariose. La première est grave et quasiment impossible à soigner, la seconde entraîne le développement de vers à l'intérieur du cœur. Les principales zones à risques se situent sur le pourtour méditerranéen et en outre-Mer. Dès le début des beaux jours, il est donc important de les traiter avec des pipettes ou des colliers répulsifs.



SI C'EST UNE GUÊPE

Les piqûres de guêpes, d'abeilles, de frelons et de bourdons sont extrêmement douloureuses et sont parmi les plus graves car elles peuvent aller de la simple inflammation locale au décès de l'animal. Si la première piqûre est inoffensive, les suivantes peuvent se révéler beaucoup plus sérieuses si le terrain allergique de l'animal est favorable. En cas de gonflement important, emmenez rapidement votre chien chez le vétérinaire. Vous pouvez également utiliser une pompe à venin, puis appliquer de la glace, enveloppée dans un linge et désinfecter.



SI C'EST UNE ARAIGNÉE

En France, une seule espèce d'araignée est potentiellement dangereuse : la veuve noire. On la trouve uniquement en Corse et dans les Alpes du Sud. La morsure est pratiquement indolore, mais les douleurs musculaires et abdominales, voire un malaise, peuvent survenir dans les heures qui suivent. Une seule attitude : apporter le chien le plus rapidement possible chez le vétérinaire. Dans le cas d'une morsure d'une araignée non venimeuse, il apparaîtra des rougeurs ou une enflure localisée. Une diminution de l'état général doit se traiter rapidement.