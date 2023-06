Le Rosé, la star de vos tablées d'été

Unique en son genre, le rosé provient d'un savoir-faire spécifique et met le Sud en bouteille. On vous dit tout sur celui qui accompagne nos étés mais se déguste aussi tout au long de l'année.

Au pays des cigales, le rosé est roi. Apprécié pour sa fraîcheur et ses différentes nuances de goûts et de couleurs, ce vin a su gagner, en seulement quelques années, sa place dans le cœur des Français. Pour mieux comprendre cet engouement, il faut se pencher sur sa fabrication et sa dégustation. Décryptage.



SECRETS DE FABRICATION

Si le rosé est un vin de plus en plus apprécié pour sa fraîcheur, ses amateurs ne connaissent pas tous son procédé de fabrication et, en la matière, les clichés ont encore la vie dure. Car, non, le rosé n'est pas un mélange de cépages rouges et de cépages blancs, malgré une tentative de l'Union européenne, en 2009, d'autoriser ce type de vinification.

Le rosé est élaboré comme du vin rouge, à l'exception près que la coloration du moût est restreinte. En effet, après la vendange, le raisin noir est décortiqué : on sépare les grains de la rafle. Les premiers sont foulés, c'est-à-dire qu'on éclate les grains pour en extraire le moût. Ce dernier macère dans une cuve durant plusieurs heures, puis le jus est mis à fermenter à basse température. La couleur du rosé dépend donc de la durée et de la température auxquelles il est exposé dans la cuve.



C'est ainsi que l'on trouve des rosés de saignée, de couleur framboise ou grenadine, élaborés en faisant macérer le raisin avec sa peau.



ASSOCIATIONS METS/VINS

Le rosé rime avec été mais ne se contente pas d'accompagner nos apéritifs à base de chips ou de roulés saucisses. En effet, vous pouvez servir un Côtes-de-Provence avec des toasts au saumon fumé ou à la rillette de poisson, des légumes marinés au thym et à l'huile d'olive ou de la tapenade. Les rosés secs de ce type s'invitent également à table avec une salade de melon et des produits de la mer, telles que les crevettes, tandis que les crus plus légers à robe claire se marieront parfaitement aux saveurs épicées de certains plats du Sud, comme le gaspacho, le couscous, le curry ou encore l'aïoli.



Si vous préférez opter pour des rosés plus puissants comme ceux du Languedoc, le Bandol ou le Tavel, on vous conseille de les déguster avec des plats à base de sauce tomate, comme la ratatouille, les lasagnes ou la pizza. Les amateurs de viande ne seront pas en reste, puisque le rosé se marie sans difficulté à une daube d'agneau ou des grillades au barbecue.



Vous pensiez qu'il était proscrit d'associer fromage et rosé ? Et pourtant ! Sachez que le chèvre, la brebis ou même les fromages à pâte molle sont appréciés avec des vins de Provence. Pour celles et ceux qui raffolent des fromages plus goûteux, misez plutôt sur un Bandol pour révéler les arômes du vin sans dénaturer le goût du fromage.



Enfin, finir un repas avec du rosé est également possible. Avec une pâtisserie aux fruits, comme une tarte aux pêches ou un clafoutis aux cerises, préférez des crus aux touches de pamplemousse et légers. Si, au contraire, votre dessert est plus acidulé, misez sur un rosé un peu plus puissant.



Vous l'aurez compris, de l'apéritif au dessert, le rosé s'accorde avec ce que vous mangez : associez un vin clair à un plat léger, et optez pour un rosé pondéreux si les mets ont davantage de caractère.



M.K et J.P