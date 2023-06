Montagny-lès-Buxy : 10e commune sur la ligne de démarcation

Depuis 2022, les Combattants Volontaires de la Résistance, association regroupant d’anciens résistants, familles et membres alliés, inaugurent des poteaux gravés et des pupitres explicatifs le long de l’ancien tracé de la ligne de démarcation, qui fractionna la France et notre département en deux de 1940 à 1942.

Samedi dernier, la commune de Montagny-les Buxy accueillait un public nombreux composé d’élus, de membres associatifs, d’habitants et d’enfants pour inaugurer le pupitre situé devant la salle communale.

Pendant la guerre, Montagny était coupé en deux par la ligne de démarcation et deux postes de contrôle allemands permettaient de contrôler les allers et venues. Deux poteaux gravés ont ainsi été placés aux anciens postes de contrôle.

Au cours de la cérémonie, Sébastien Joly, président des CVR, a rappelé la démarche du projet et livré quelques témoignages qu’il avait récoltés pendant ses recherches dont celui de M. Davanture, décédé il y a quelques mois.

Les enfants de l’école avec leur professeur des écoles, Mme Vadot, se sont particulièrement impliqués en chantant le chant des partisans, en récitant un poème de Robert Desnos et en fabriquant des colombes apposées sur le pupitre.

D’autres communes seront concernées cette année : Poisson dans le Charolais et Chalon-sur-Saône.