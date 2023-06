Le Rassemblement National organise sa première fête en Saône et Loire

Communiqué de presse

A l’occasion de la première « Fête des Nationaux » de Saône-et-Loire, Aurélien DUTREMBLE Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté élu de Saône-et-Loire et son invité Julien ODOUL Député de la Nation, ont le plaisir de vous inviter à cet évènement qui se déroulera le 8 juillet 2023 pour 12H00 à Charnay-lès-Mâcon, Place Mommessin.

A cette occasion, vous serez accueilli et aurez la possibilité d’écouter gratuitement un discours pour tous les patriotes, républicains et nationaux amoureux de leurs pays, fiers de leur Histoire et de leurs racines qui ne se reconnaissent plus dans cette France en déconstruction, ainsi que ceux qui veulent faire face à la mondialisation de la Macronie seront les bienvenus.

Venez nombreux pour partager, en toute simplicité avec nous ce moment, et au-delà de tous clivages politiques.

Pour informations et inscriptions, vous pouvez contacter le 06.31.07.35.91.