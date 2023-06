L’association Speranta à Chatenoy le Royal lance un appel sur fond de coup de gueule

L’association Speranta, basée à Chatenoy le Royal est en place sur la commune depuis 1997. Son action à caractère caritatif consistait à recueillir des dons en nature, voire en espèces, afin de donner un peu d’espoir du coté de la Roumanie dans les provinces de Moldavie et de Transylvanie.

La situation aujourd’hui, dans ce pays de la Communauté Européenne, n’est pas celle à l’origine de la création de l’association châtenoyenne. Les besoins ne sont plus les mêmes car les régions roumaines ont évoluées fort heureusement.

Tous les dons remis par Speranta : vêtements, matériel scolaire, petite pharmacie et petit matériel médical a été quasiment tout distribué au fur et à mesure des voyages réalisés par les membres de l’association et directement remis à leurs correspondants locaux, mais aussi directement aux familles recensés par ces correspondants.

Cependant il reste encore un peu de matériel tels que cannes anglaises, déambulateurs, chaises à roulettes qui n’ont pas pu être distribués lors du dernier voyage, faute de place dans l’ultime camion humanitaire de l’association vers la Roumanie, l’association ayant décidé de cesser son activité.

Du matériel offert gratuitement

L’idée généreuse de Speranta a été de donner à des associations ou organismes locaux sur le Chalonnais ce matériel pour leur propres besoins. Hélas et quel n’a pas été leur surprise d’avoir un fin de non recevoir de leur part ce qui pour Speranta est apparu fort surprenant et peut interroger car les besoins existent.

Pour se faire et afin de ne pas devoir prendre la décision de mettre ce matériel parfaitement utilisable, en bon état, voir neuf pour certains, à la déchetterie, l’association lance un appel auprès des particuliers ou associations, voir des organismes pouvant être intéresser par ce matériel visibles sur les photos. IL EST OFFERT GRACIEUSEMENT !

Il suffit pour cela de se faire connaitre auprès du Président de l’association, Jean-Claude Derain en le contactant par téléphone, 06 73 07 22 91, pour un rendez-vous sur place au local de l’association Speranta.

JC Reynaud