Festival Anim'À' Chalon : Plus de 200 personnes au Mégarama Chalon pour la soirée Cinéma d'animation de La Bobine

À savoir «Interdit aux chiens et aux Italiens» (2022), un film en stopmotion foliascope réalisé par Alain Ughetto avec les voix de Ariane Ascaride et Alain Ughetto qui parle de ces centaines de milliers d'Italiens poussés par la misère et, qui ont quitté leur patrie pour s'établir en France, en Suisse, en Belgique et partout ailleurs, et «Saules aveugles, femme endormie» (2023), un film réalisé par Pierre Foldes avec les voix de Amaury de Crayencour, Mathilde Auneveux et Arnaud Maillard, superbe adapatation de adapte six nouvelles de de l'écrivain japonais Haruki Murakami.

C'était aussi l'occasion pour celles et ceux qui voulaient découvrir l'univers fantasque de l'auteur grâce à un stand de la librairie La Mandragore.

Pendant l'entracte, Mégarama Chalon offrait un chocolat glacé.

Chantal Thévenot, la présidente de l'association La Bobine, nous indique que 222 personnes ont répondu présent à cette soirée, soit 154 pour le premier long-métrage et 68 pour le deuxième.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati