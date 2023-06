Jobs d'été : des salaires qui font rêver

Qui a dit que petits boulots d'été rimait forcément avec maigre salaire ? À condition de ne pas rechigner à la tâche, les jobs estivaux peuvent en effet permettre de gagner un joli pécule pour des étudiants et jeunes actifs ayant à cœur de financer leurs futurs projets. Comme chaque année, la plateforme d'emploi Qara.fr a publié son classement des offres les plus intéressantes. Décryptage.



LES PLACES PRISÉES

Le poste de voiturier est en bonne place sur le podium depuis plusieurs années déjà grâce à un salaire alléchant qui peut aller de 1 800 € à 4 570 € bruts par mois. Au service d'une clientèle aisée, cet employé est chargé de garer et de surveiller les véhicules des clients des hôtels de luxe, restaurants étoilés et autres boîtes de nuit huppées, avec parfois de très généreux pourboires à la clé. Pour prétendre à ce type d'emploi, mieux vaut alors afficher un CAP en hôtellerie ou un BEP des métiers de la restauration, avoir son permis depuis quelques années et soigner sa présentation.



Moins prestigieux mais lui aussi très bien payé, le poste de péager permet d'empocher entre 1 800 € et 3 470 € bruts mensuels, à condition d'accepter les horaires de nuit. Vous vous chargerez alors d'encaisser les clients d'autoroutes ou encore de parkings, mais aussi par exemple de carburant aux stations-service.



LES VALEURS SÛRES

Sans surprise, les postes de l'hôtellerie-restauration s'affichent évidemment eux aussi dans le top 15 des jobs d'été les mieux payés. Ils sont d'ailleurs d'autant plus intéressants qu'ils sont très nombreux ! À chaque saison estivale, les offres sont légion dans le secteur et même les retardataires peuvent décrocher un contrat d'extra en dernière minute. Rappelons ainsi que la branche occupe la troisième place en termes de volumes prévisionnels d'embauche sur l'année d'après l'enquête Besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi publiée au printemps. Rien que pour les emplois saisonniers, le secteur a prévu 190 000 postes.



Côté salaires, le barman reste le mieux payé (1 850 € à 2 900 € bruts mensuels pour un temps plein) mais implique une réelle technicité et un savoir-faire. Plus accessible, le job de serveur permet de gagner entre 1 765 € et 2 800 € par mois, lorsqu'on prend en compte les pourboires, tandis qu'un plagiste empoche la même somme. Pensez encore aux réceptionnistes et agents d'accueil qui permettent de gagner près de 2 200 € mensuels.



DE LA LUMIÈRE À L'OMBRE

En dehors de l'hôtellerie, différents secteurs ont besoin de renfort l'été. Vous pouvez par exemple trouver un job d'animateur en festival ou de billettiste pour espérer gagner jusqu'à 2 600 € bruts par mois ou pourquoi pas jouer le rôle de la mascotte si vous acceptez de porter un costume (jusqu'à 2 400 € par mois).



En fin de classement du baromètre Qapa, citons encore les postes de caissière, de vendangeur, de surveillant de baignade ou de préparateurs de commandes qui font, certes, moins rêver, mais qui permettent d'empocher un peu plus de 2 000 € et recrutent eux aussi en masse.



