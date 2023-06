Présence très probable d’un loup dans l’Autunois

Communiqué de la Préfecture de Saône et loire

Un grand canidé a été pris en photo le 19 juin 2023 matin sur la commune de Sully, par un piège photo installé par l’office national des forêts. D’après l’office français de la biodiversité, il s’agit très probablement d’un loup, même si la photo ne permet pas de vérifier l’ensemble des critères permettant de le confirmer.

Au cours des quinze derniers jours, quatre attaques sur ovins, pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas été écartée, avaient été constatées dans le secteur, sur les communes de Saint-Forgeot, Saint-Emiland, Essertenne et Morey.

Le préfet invite les éleveurs à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à déclarer toute attaque sans délai au service départemental de l’OFB au 06 20 78 94 77. Il rappelle également que l’appel à projets pour les aides à la protection des troupeaux ovins et caprins est ouvert jusqu’au 31 juillet et incite les éleveurs à y répondre massivement.