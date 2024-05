La 19ème édition des Festives Gourmandes se déroule ce week-end

Les festives gourmandes, qui est une manifestation dédiée au bien vivre gastronomique, est organisée depuis 1993 par le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, en partenariat étroit avec la Ville de Chalon-sur-Saône. Ce rendez-vous, programmé traditionnellement le deuxième week-end de mai, est devenu un incontournable sur Chalon et ses environs.

Il propose aux visiteurs des découvertes gustatives, qui tournent autour du vin et de la gastronomie. Il leur offre aussi la possibilité de se restaurer, le samedi soir (paella), le dimanche midi (poulet de Bresse à la broche), le dimanche soir (brasero aux deux viandes) et le lundi midi (quenelles de chez Morey).

Malgré le changement de date, une vingtaine d'exposants sera présent cette année. Il conviendra de rajouter à la liste les résidents de l’unité autonomie du foyer givrotin Marie-José Marchand, qui sont soutenus par le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, dans le cadre de l'organisation de leur projet « Maroc 2024 ». Ils vous proposeront ainsi d'acheter des gougères, gaufres et crêpes, qu'ils auront eux même réalisées, les bénéfices de cette vente contribuant au financement de leur voyage.

Et comme chaque année, les bénéfices de cette 19ème édition iront principalement aux associations « Écoute et soutien » et «Lire à l'hôpital », qui interviennent au sein de l'Hôpital William Morey, et dont les bénévoles assureront la vente des verres de dégustation (4 euros pièce)

En pratique :

Où ? Place de l'Hôtel de Ville à Chalon sur Saône

Entrée gratuite

Quand ?