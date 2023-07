EMEUTES - Le préfet de Saône et Loire autorise la captation d'images par drône

Communiqué de presse

Face aux dégradations graves et répétées dans le quartier des Saugeraies à Mâcon, Yves SEGUY, Préfet de Saône-et-Loire a décidé de l’emploi d’un système de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par drône pour appuyer les forces de l’ordre dans leurs interventions à compter du 2 juillet 20h au 3 juillet 7h.

De plus, des mesures de prévention sont prises jusqu’à lundi matin 7h sur les communes situées en zone police :

- interdiction de port et de transport d'objets pouvant constituer une arme par destination ;

- interdiction de détention, d'acquisition et d’utilisation de feux d’artifices et d'articles pyrotechniques ;

- interdiction de transport de carburant, d'explosifs et de produits inflammables.



Le préfet condamne de nouveau ces violences et remercie toutes les forces de sécurité intérieure et les services de secours qui sont fortement mobilisés pour protéger les populations.