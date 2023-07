EMEUTES - Les Insoumis de Chalon dénoncent "l'escalade verbale du maire de Chalon"

Monsieur le Maire,



La mort du jeune Nahel a déclenché une vague d’émotion et de colère et a déclenché un mouvement de révolte dans de nombreuses villes.

Nous comprenons l’inquiétude légitime des habitants face à des dégradations de biens publics, de logements ou de commerces et nous pensons qu’il faut chercher d’urgence une sortie de crise.



L’escalade sécuritaire verbale ne fait qu’aggraver la situation et c’est pourquoi nous avons été choqués par les mots que vous avez employés dans votre communiqué du 30 juin : alors que nous ne vous avons jamais entendu exprimer la moindre émotion sur la mort du jeune Nahel et la moindre parole sur cet acte inexcusable, dans le même temps, traiter par deux fois certains de vos administrés de « racailles », tandis qu’ailleurs un syndicat policier parle de « nuisibles » ne nous semble pas la meilleure façon d’aller vers l’apaisement !



Nous sommes contre tous les actes de violence que nous observons ces derniers jours mais contrairement à vous, nous pensons que le modèle de société ultra individualiste capitaliste que vous soutenez, qui vante l’ultra consommation et nie le collectif et l’intérêt général, en est la cause et non la solution. Nous, nous voulons que soient traitées en profondeur les causes de la situation actuelle : dans les quartiers populaires, vous le savez bien, le racisme, les discriminations à l’emploi ou au logement, la casse des services publics est à l’œuvre depuis des décennies. Or pour qu’il y ait société et concorde, il faut que tous les citoyens se sentent traités avec la même équité, la même dignité et le même respect : le calme ne pourra revenir qu’avec la justice sociale. Pas de calme sans justice !



En stigmatisant la jeunesse des quartiers populaires de notre ville, de surcroît en leur imposant un couvre feu, et à eux seuls, vous les ciblez encore une fois comme des citoyens de seconde zone et vous renforcez le sentiment d’abandon et de mépris de ces populations.



Seules des réponses politiques et des actes forts pourront ramener la paix et la concorde. Par exemple un plan d’investissement public dans les quartiers populaires, une présence renforcée d’agents et de services publics, un programme d’action contre les discriminations, tout le contraire de ce que vous faites depuis des années sur ces quartiers : abandon des programmes de renouvellement urbain, baisse des moyens humains et budgétaires alloués aux maisons de quartier et de tous les services qui pourraient accompagner les familles et leurs enfants …



Et surtout regarder en face la question des violences policières et engager une refondation de la police nationale pour rebâtir une police républicaine, qui protège les citoyens et non l’Etat, mieux formée, incluant une police de proximité, et enfin l’abrogation des dispositions de la loi Cazeneuve de 2017 qui autorise à tirer en cas de refus d’obtempérer.



Rétablir la confiance sera certes difficile et il faudra une rupture complète avec les politiques menées depuis des décennies : commençons par surveiller les mots que nous employons pour ne pas faire basculer totalement notre jeunesse dans le désespoir et la violence.



Le groupe Chalon l’Insoumise