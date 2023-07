VACANCES - Si vous avez prévu de voyager en camping-car, roulez dans les clous !

Dans le parc automobile national, le camping-car tient une place véritablement à part, aussi bien dans les cœurs, que dans les textes de loi. Certes, pour la plupart d'entre eux, un simple permis B suffit, puisque leur poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède que très rarement 3,5 t. Ce chiffre est très important puisqu'il comprend non seulement le poids du véhicule seul (et de sa remorque le cas échéant), mais aussi celui de tout son chargement, du simple porte-vélo aux passagers, en passant par la télévision ou l'antenne satellite. En cas d'excès de plus de 5 % (150 kg, sur un véhicule de 3,5 t), le véhicule sera immobilisé. Comme dans une voiture classique, tous les passagers en cabine de conduite se doivent de porter la ceinture de sécurité. S'il s'agit d'enfants, ils doivent en outre disposer d'un siège adapté à leur poids et à leur taille. Il n'est cependant pas interdit de circuler ni de dormir sur les couchettes pendant le voyage.



MANQUER D'AIRE

La législation sur le stationnement des camping-cars est un autre point de règlement important à connaître. En France, on recense près de 4 000 aires dédiées. Le positionnement de ces espaces est bien utile à connaître quand on sait qu'un camping-car a, en moyenne, trois à quatre jours d'autonomie. Elles offrent en effet un accès à l'eau potable, des zones de vidange des eaux usées et des eaux noires (w.-c.) ainsi qu'une décharge pour les ordures. Certaines, plus rares, proposent même un raccordement électrique. Attention toutefois, la plupart ont des règlements intérieurs stricts, certaines sont payantes et d'autres n'autorisent pas de halte nocturne (seules les aires d'accueil le font).

Les campings représentent également de très bonnes haltes, surtout lorsqu'on doit passer par une grande agglomération qui n'a pas nécessairement de place pour aménager suffisamment d'aires d'accueil. Il est interdit de séjourner dans les sites classés, dans les parcs, dans les jardins ou les zones protégées, comme les réserves naturelles. Le rivage marin est également interdit, tout comme l'est la proximité (200 m) des zones de captage d'eau. Suivant la densité touristique d'une région, des arrêtés peuvent aussi être pris pour limiter la circulation ou le stationnement des camping-cars.



VERS L'INFINI ET AU-DELÀ

Si vous partez à l'étranger, sachez que chaque pays a une réglementation spécifique, et, en ces temps pour le moins troublés, des risques qui lui sont propres. Pour éviter les mauvaises surprises, renseignez-vous sur le site du ministère des Affaires étrangères ou dans les ambassades et consulats relatifs. Pour circuler dans les états de l'Union européenne, le permis de conduire français est suffisant. Concernant les autres pays, on exige souvent le permis de conduire international en plus du permis français comme c'est le cas dans de nombreux endroits d'Asie ou d'Amérique latine. Délivré en préfecture, ce permis international est gratuit et valable trois ans.