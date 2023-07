CARNET BLEU ET ROSE - Bienvenue à Livio et Angélina

Livio et Angélina BERTRAND sont nés le 28 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Ils sont les deuxième et troisième enfants de Typhanie FONTANA et Mickaël BERTRAND après Léana, 5 ans. La maman est intérimaire et le papa est employé du bâtiment. La petite famille demeure à Buxy.