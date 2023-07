101 donneurs pour la collecte organisée par l’amicale intervillages pour le don de sang de Crissey, Lessard, Sassenay et Virey le Grand sur les 2 matinées lundi 3 et mardi 4 juillet à Crissey.

101 donneurs pour cette collecte, de quoi pleinement satisfaire Danielle Bégonin présidente de l’amicale et les bénévoles présents pour s’occuper de l’accueil et la collation des donneurs, avec 9 nouveaux.

Cette collecte était un peu particulière avec, lundi matin 3 juillet, la visite de la classe de CM2 de l’école de Crissey et mardi 4 juillet le départ en retraite, si on peut s’exprimer ainsi, de Maxime Guyot qui aura 71 ans le 8 août prochain et a atteint l’âge limite. C’était son dernier don.

A contrario, dans le même créneau horaire, deux jeunes sont venus faire leur premier don. Ombeline, âgée de 21 ans, aide-soignante, sapeur-pompier volontaire.

Son frère Tandy, âgé de 20 ans, titulaire d’un BTS gestion, sapeur-pompier volontaire lui aussi,. Pour Tandy, être donneur, c'est normal lorsque l'on est sapeur-pompier.

Ils sont venus avec leur maman Emilie Blond chauffeur de bus de tourisme, donneuse depuis l’âge de 18 ans et, très important, elle-même sapeur-pompier volontaire, autant dire que se consacrer à porter secours, c’est une affaire de famille et depuis mardi encore plus avec ces premiers dons.

Une collecte réussie grâce aux actions menées, aux panneaux d’affichage et à la sollicitation faite par leurs collègues.

Prochaine collecte vendredi 22 septembre à Virey le Grand de 15h30 à 19h30.

Pour vos prochains rendez-vous, connectez-vous sur :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux