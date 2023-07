ELAN CHALON - Savo Vucevic renforce son staff avec l'arrivée de Benjamin VILLEGER

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de Benjamin VILLEGER comme 2nd assistant de Savo VUCEVIC.

Après avoir fait une carrière de près de 10 ans dans le basket féminin, Benjamin a été assistant pendant 4 saisons au Limoges CSP de 2018 à 2022, dont deux aux côtés de Romain CHENAUD.

Sans club lors de la saison dernière pour raisons familiales, il va reprendre du service au sein de l’Elan Chalon où il s’est engagé pour 2 saisons.

Benjamin est également entraîneur assistant de l’équipe de France U18 masculine qui va disputer le championnat d’Europe cet été en Serbie.

Papa d’une petite fille et marié à une basketteuse de haut niveau qui évolue à FEYTIAT, Benjamin finalise l’encadrement de l’équipe professionnelle pour la saison prochaine.





LE MOT DE BENJAMIN

« Je suis très heureux et honoré de devenir entraineur assistant au sein de l’Elan Chalon. Je suis également impatient de pouvoir commencer à travailler avec le staff et les joueurs ainsi que de vivre des matchs dans une ambiance incroyable au Colisée. » Benjamin Villeger