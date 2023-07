Dernière séance de la saison pour La Bobine

Jeudi 6 juillet, l'association Chalonnaise pour le cinéma La Bobine donnait rendez-vous aux amoureux du 7ème art à 16 heures 30 et 19 heures 30 pour la projection de «Il Boemo» (2022) du réalisateur et scénariste tchèque Petr Václav qui retrace la vie et la carrière de Josef Mysliveček (1737-1781), l'un des compositeurs les plus acclamés d'Italie, où il fit toute sa carrière, alors que Wolfgang Amadeus Mozart lui-même l'admirait.

Avec ce film, Mégarama Chalon prolongeait la Fête du cinéma qui avait eu lieu du 2 au 5 juillet avec un tarif unique : 5 euros.

Synopsis : 1764. Dans une Venise libertine, le musicien et compositeur Josef Myslivecek, surnommé «Il Boemo», ne parvient pas à percer malgré son talent. Sa liaison avec une femme de la cour lui permet d’accéder à son rêve et de composer un opéra. Dès lors sa renommée grandit, mais jusqu’où ira-t-il ? La vie, l’œuvre et les frasques d’un compositeur de génie oublié que le jeune Mozart admirait.

Avec Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi et Elena Radonicich

Le verre de l'amitié était offert à tous à 19 heures pour ce dernier film de la saison cinématographique 2022-2023 de l'association pour ceux qui sortaient et ceux qui arrivaient pour la 2ème séance.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati