Conférence de presse pour lancer le Rallye de la Côte Chalonnaise

12 épreuves spéciales. 450 kilomètres. 160 kilomètres de chrono. Les responsables du Comité d'organisation du Rallye Bourgogne Côté Chalonnaise ont annoncé vendredi la tenue de la 32ème édition du Rallye de la Côte Chalonnaise ce samedi 8 et le dimanche 9 juillet. Plus qu'une épreuve sportive... Un challenge... Pour chacun des 135 concurrents. Plus de détails avec Info Chalon.

Les responsables du Comité d'organisation du Rallye Bourgogne Côté Chalonnaise ont annoncé ce vendredi 7 juillet, au cours d'une conférence de presse au Colisée, la tenue de la 32ème édition du Rallye de la Côte Chalonnaise ce samedi 8 et le dimanche 9 juillet.

Le président du Comité d'organisation du Rallye Bourgogne Côté Chalonnaise, Philippe Protheau, a souligné que cet événement sportif, placé sous le haut patronnage de la Ville de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon et les 25 communes qu'il traverse et qui ont toutes répondu favorablement, est une édition unique comptant pour le Challenge Bourgogne Franche-Comté des pilotes et co-pilotes, le Challenge Bourgogne Franche-Comté des commissaires, la Coupe de France des Rallyes - Coefficient 4, , la Coupe de France des Rallyes VHC - Coefficient 2, la Hankook Rally Cup 2023 et la Rally Cup VHRS 2023.

Et avec le concours des Suisses du Racing Club Jurassien.

Cette 32ème édition étant Nationale avec participation étrangère autorisée (NPEA), elle intègre le Championnat de Suisse des Rallyes, le Championnat de Suisse des Rallyes Junior, la Coupe de Suisse des Rallyes historiques, la Coupe de Suisse des Rallyes VHRS et le Trophée Alps Michelin - Série internationale FIA.

Avec la prochaine épreuve du Rallye du Mont Blanc, le Rallye de la Côte Chalonnaise est une des deux épreuves à l'étranger du Championnat de Suisse des Rallyes qui compte 6 épreuves, comme nous l'indique le Suisse Roland Piquerez, lequel représente le Racing Club Jurassien.

Par ailleurs, un tiers du plateau helvète participe à ce rallye, soit 20 concurrents sur les 135 engagés.

Si la bataille pour le podium sera rude, parmi les têtes d'affiche, citons entre autres Olivier Burri, Nicolas Hernandez (2ème du classement 2022) qui sera au volant d'une Škoda, le Creusotin Christophe Vaison qui a été 14 fois champion du rallye et qui sera au volant d'une Alpine ou encore le Vauclusien Philippe Baffoun qui sera au volant d'une Fiesta WRC.

On compte également une belle représentation de Belges, 99 véhicules en moderne, 18 en VHC, 18 en VHRS, des groupes bien répartis avec un parcours légèrement modifié mais là où le bât blesse, seulement 3 équipes féminines.

Parmi les nouveautés cette année, un parc à dédicaces est prévu Place d'Armes, à Givry, ce samedi et le dimanche à 11 heures pendant une quinzaine de minutes, et un tour d'honneur, vers 15 heures 15- 15 heures 30 le dimanche.

Le Comité d'organisation espère que la course attirera plus de 3000 personnes à l'arrivée.

Le Rallye de la Côte Chalonnaise c'est 4 personnes à l'année mais plus de 300 bénévoles le jour du rallye. Pour ce faire, un semi-remorque de paille sera fourni par les agriculteurs locaux.

Représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué aux grands équipements sportifs, aux côtés de Jean-Luc Durand, vice-président de l'Office municipal des sports (OMS) a déclaré que «Chalon soutient les sports mécaniques» et voit en ce rallye «une compétition bien ancrée dans le pays sportif de notre ville».

De son côté, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, a tenu à rappeler que le Grand Chalon apporte un soutien «enthousiaste» à la course et voit en elle une belle vitrine pour son territoire.

Les deux institutions mettent à disposition du Comité d'organisation de nombreux équipements, à l'instar du Parc des expositions, du parking du Centre nautique et du Colisée, afin de faciliter le bon déroulement de la course.

Pour rappel, la 32ème édition NPEA de Bourgogne Côte Chalonnaise représente un parcours de 450 kilomètres. Il est divisé en 2 étapes, 4 sections et 12 épreuves spéciales (5 ES différentes) d'une longueur totale de 160 kilomètres.

Les épreuves spéciales sont :

ES 1-4 : Buxy/Moroges

ES 2-5 : Savianges/Sainte-Hélène

ES 3-6 : Ste Hélène/Jambles

ES 7-10 : Bouzeron/Rully/Mercurey/Fontaines

ES 8-11 : Saint-Martin-sous-Montaigu /Chatel Moron

ES 9-12 : Buxy/Moroges

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati