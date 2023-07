Un épisode caniculaire aux portes de la Saône et Loire

Le Rhône, l’Ain, l’Isère et les Alpes-Maritimes sont concernés par cette alerte qui débutera à 6 heures, du fait d’un épisode « non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées », précise Météo France. La Saône et Loire reste en vigilance jaune mais il va faire très chaud avec des températures qui ne descendront pas sous la barre des 20°c la nuit notamment. La prudence est vraiment de mise pour les personnes à risque. Il est vivement recommandé d'éviter pour ceux qui le peuvent les activités extérieures.

Mardi devrait même être la journée la plus chaude avec 35°c à l'ombre en Saône et Loire. Un épisode qui devrait se solder par des orages encore une fois, notamment pour les journées de mardi et mercredi.

D'ici là, la prudence s'impose.