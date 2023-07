Retour en images sur le Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise 2023

Pour sa 32ème édition, de Buxy à Jambles en passant par Sainte-Hélène, Rully ou Mercurey, la célèbre épreuve automobile épreuve réunissait un plateau très varié avec 105 équipages présents au départ de la première journée de course ce samedi 8 juillet. Retour en images avec Info Chalon.

ES1 09 h27 Buxy / Moroges 9.931 km

ES2 10h10 Savianges / Sainte Hélène 15.351 km

ES3 10h38 Sainte Hélène / Jambles 19.028 km

ES4 14h00 Buxy / Moroges 9.931 km

ES5 14h43 Savianges / Sainte Hélène 15.351 km

ES6 15h11 Sainte Hélène / Jambles 19.028 km

Scratchs : Nicolas Hernandez (1) – Christophe Vaison (1) – Mathias Vaison (1) – Jonathan Michellod (1) – Mike Coppens (2)

Leaders : ES1- Mathias Vaison, ES2-ES3 : Jonathan Michellod / ES4-ES6 : Nicolas Hernandez



ES1- Buxy / Moroges (9.931 km) à partir de 09h27

93 concurrents étaient attendus au départ de cette épreuve avec notamment Nicolas Hernandez, Mike Coppens, Mathias et Christophe Vaison.

En manque de résultats depuis une longue période, le Creusotin Mathias Vaison signe un scratch d'entrée sur cette épreuve ! Derrière lui, le Poitevin Nicolas Hernandez (Škoda Fabia Rally 2) et le Suisse Jonathan Michellod (Škoda Fabia R5) sont très proches.

Au volant d'une Ford Fiesta WRC arborant une ancienne livrée officielle M-Sport, Philippe Baffoun se place au 5ème rang, au milieu des Rally2.

Auteur du 7ème temps, le Creusotin Christophe Vaison pointe déjà en tête du FRGT. Proche du top 10, Jérôme Rigoulet frappe le premier dans le groupe FRallyNat face à Ludovic Lanquetin. Au 15ème rang, Sébastien Bernollin débute bien dans le groupe FRC4.

ES2- Savianges / Sainte-Hélène (15.351 km) à partir de 10h10

Déjà auteur d'un excellent chrono dans la première spéciale, le Suisse Jonathan Michellod signe cette fois le scratch et passe en tête de l’épreuve face à Nicolas Hernandez et Mathias Vaison.

Auteur d’un très bon 4ème temps, Christophe Vaison grimpe à la 4ème place du général provisoire et bien sûr en tête du FRGT.

Derrière les nombreuses Rally2, le groupe FRallyNat voit une belle bagarre entre Ludovic Lanquetin et Jérôme Rigoulet, séparés par seulement une seconde. Dans le groupe FRC4, Jérôme Bernollin confirme son excellent début de course.

ES3- Sainte Hélène / Jambles (19.028 km) à partir de 10h38

Face aux Rally2, Christophe Vaison réalise une excellente performance dans cette spéciale en devançant largement les quatre roues motrices au volant de son Alpine. Au général, le pilote Alpine revient à moins de quatre secondes de la tête occupée par Jonathan Michellod. Entre les deux hommes, Nicolas Hernandez poursuit son bon début de course.

12ème au scratch, Ludovic Lanquetin poursuit sa domination dans le groupe FRallyNat, tout comme Sébastien Bernollin dans le groupe FRC4.

ES4- Buxy / Moroges (9.931 km) à partir de 14h00

Auteur du deuxième temps derrière le Suisse Mike Coppens, Nicolas Hernandez s'empare de la tête, 7s7 devant l'autre Suisse Jonathan Michellod. Brillant leader du groupe FRGT, Christophe Vaison est un joli troisième au scratch provisoire.

ES5- Savianges / Sainte Hélène (15.351 km) à partir de 14h43

Auteur du deuxième temps derrière le Suisse Mike Coppens, Nicolas Hernandez creuse l'écart face à Christophe Vaison, nouveau deuxième et leader du FRGT. Ancien leader, Jonathan Michellod est en difficulté dans cette spéciale et pointe maintenant à plus de trente secondes.

ES6- Sainte Hélène / Jambles (19.028 km) à partir de 15h11

Largement auteur du meilleur temps dans ce deuxième passage, Nicolas Hernandez prend le large en tête face au Suisse Mike Coppens. Deuxième du général provisoire avant cette spéciale, Christophe Vaison lâche plus de trente secondes et rétrograde au cinquième rang.

Dans le groupe FRallyNat, Jérôme Rigoulet a profité de l’abandon mécanique de Ludovic Lanquetin pour reprendre la tête de l'épreuve. 14ème au scratch, Sébastien Bernollin n'est pas inquiété en FRC4.

Dans le groupe FRC5, la bagarre fait rage entre Jérémy Lafarge (Clio) et Bastien Ferreira (106).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati