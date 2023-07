L’avenante partie de campagne des Nuits Bressanes, habituées du genre

Respect total de l’horaire pour le bon déroulement des spectacles inféodés aux Nuits Bressanes, l’endroit où il faut coûte que coûte être chaque année à semblable époque, sous peine de s’autoflageller jusqu’à la fin de ses jours, des conditions climatiques optimales, une vague de fond lancée à la poursuite d’objectifs communs lors d’un brassage transgénérationnel, ce samedi 8 juillet n’aura pas échappé à la règle. Et puis comment passer sous silence le raz-de-marée humain inondant entre chaque représentation artistique l’espace gourmand, systématiquement pris d’assaut pour simultanément s’épancher et reprendre des forces ? Qui pour un opportun rafraîchissement, un reconstituant en bonne et due forme axé sur des spécialités locales et régionales (poulet de Bresse, Comté, corniottes, glaces bio…), ou des produits plus basiques, généralistes.

Sans omettre les sets vitaminés de la formation cuivrée du PC Brass Band de Viriat, près de Bourg-en-Bresse. Baisser de rideau il y a eu en toute logique après la prestation remuante de Matt Pokora ce samedi soir. Il fallait bien une fin, même s’il est regrettable qu’il en soit ainsi ! Souhaitons lors de l’été 2024 une aussi belle fête rassembleuse. A la revoyure donc, et en attendant voici quelques-unes des personnes qui font que sans elles, rien ne pourrait être instauré. A l’instar du bataillon de bénévoles issus ou non d’associations du cru pour prêter main-forte aux organisateurs.

Michel Poiriault

