Camping Les Voiles de Laives : L'esprit local et convivial en plein coeur de la Saône-et-Loire

Jean Yemisen, 45 ans, a eu plusieurs vies avant de venir s'installer dans ce petit coin de paradis. Consultant et conseiller patrimonial, responsable commercial, gendarme ... Et aujourd'hui, patron d'un camping. Mais avant de devenir un lieu accueillant et chaleureux, Les voiles de Laives ressemblaient plus à un terrain vague abandonné :"Il y a un peu plus de trois ans, bientôt 4, nous étions 3 associés et nous avons décidé de reprendre ce camping qui était à l'abandon. Le site existe depuis 25 ans, c'était un camping principalement de tentes et de caravanes, et le précédent propriétaire, suite à ses différents accidents de la vie, avait laissé complétement à l'abandon le camping. C'était un squat, il y avait une centaine de tonnes de déchets", explique-t-il.

Ayant eu le coup de coeur pour la région, Jean et ses deux associés ont décidé de démarrer ce projet fou et de tout remettre à neuf :"Très vite, le covid est arrivé, donc on a entamé les premiers gros travaux, on doit être à 5.000 tonnes de cailloux et 100 tonnes de déchets, 4 kilomètres de câbles électriques, pour donner une idée, c'est comme si on mettait tous les camions de bout en bout et ça donnerait 11 kilomètres de convoi. On a donc tout recréé, refait les réseaux à neuf, aucun mobil-home ici n'étaient présents, donc on a tout investis, installés, etc", explique Jean Yemisen.

Malheureusement, plusieurs événements tragiques ont ralenti les travaux :"A la fin du premier confinement, l'un de mes meilleurs amis, Frédéric, décède à 49 ans. En-dehors de l'aspect affectif et émotionnel, il était aussi le financier de l'opération. Le 3e associé a décidé de partir aussi pour des raisons qui lui appartiennent, donc je me suis retrouvé tout seul à devoir bâtir le camping. C'est grâce à beaucoup de soutien de ma famille, de mes amis et d'un travail acharné, que l'on a pu continuer les travaux", ajoute-t-il.

Des travaux titanesque qui ont d'ailleurs porter leurs fruits, puisque Jean propose aujourd'hui 53 logements et 80 emplacements pouvant accueillir des camping-cars, des caravanes et des tentes.

Les différents logements proposés

En plus des emplacements prévus pour les camping-cars, les caravanes et les tentes, le camping propose à la réservation plusieurs types de logements à la clientèle bien différente :"On a des personnes qui ont leur propre mobil-home en résidence secondaire, c'est une minorité, ils viennent de Lyon, des environs, ils viennent profiter quelques semaines par an de l'espace et de l'environnement, et une autre partie des mobil-homes sont pour les touristes et pour notre offre séminaire qui se développe. De temps en temps en semaine, on reçoit des personnes qui travaillent pour Framatom, Amazone, et qui, au lieu d'aller à l'hôtel, viennent ici dormir dans un mobil-home", explique le propriétaire des lieux.

Les mobil-homes, tous climatisés, peuvent accueillir de 2 à 6 personnes, chacun muni de leur salle de bain, d'une cuisine, de toilettes, et d'un coin chambre pour que chacun puisse profiter du confort et de la tranquillité des lieux :"Les gens peuvent cuisiner parce que c'est vraiment comme un appartement, il a tout dedans. On a ce format cube, qui est dans l'esprit hôtel, avec tout le confort d'une chambre d'hôtel 3 étoiles, on propose aussi différents services comme les petits déjeunés", ajoute-t-il.

Les tonneaux bourguignons

Que serait un camping sans sa petite touche d'originalité ? Ici, aux Voiles de Laives, la question ne se pose plus. Jean Yemisen, amoureux de la Bourgogne depuis son arrivé, a décidé de lui rendre hommage, en construisant des logements atypiques : les tonneaux bourguignons :"On a voulu travailler et privilégier les atouts du site et puis biensûr le patrimoine et la culture qui existe en Bourgogne du Sud. La plus grande richesse de la région reste bien évidemment son vin, donc on a voulu faire un clin d'oeil au niveau des logements. On a donc prit des véritables tonneaux qui font 6m par 3m et on en a construit des logements. Ce sont les 4 plus gros tonneaux de France, la complexité, c'était de pouvoir y intégrer une salle de bain, une cuisine et un coin chambre, et puis surtout, ils sont situés devant le lac", indique Jean.

Un petit bout d'Angleterre en plein coeur de Laives

Il n'y a pas que la Bourgogne qui est mise à l'honneur au camping. L'Angleterre aussi est parvenu jusqu'ici. Et c'est un symbole 'imperial" qui plus est ! Après avoir parcouru la ligne D15 à Londres pendant des années, Le Break Bus, bus impérial de collection des années 1957, a prit sa retraite au camping de Laives. Arrivé à la fin des années 70 en France, ce double decker était dans un état déplorable. Il fut restauré par Jean et son équipe afin d'en faire un bar au style pub irlandais : "C'était une grand-mère qui vivait à l'intérieur, donc on a procédé à une grosse partie de sa restauration et quand on a fini les travaux, qu'on a entamé l'année dernière, on a utilisé en tout 3 tonnes de sablage et 450 litres de peintures", explique Jean.

Une seconde vie bien méritée pour le Break Bus. Inauguré l'année dernière en présence des écoliers de Laives et de Sennecey-le-Grand, le camping Les Voiles de Laives avait organisé pour l'occasion, une journée sur le thème de l'Angleterre : "On était tous déguisé en kilt, en prince Charles, en Reine d'Angleterre, on a toutes les photos sur nos réseaux sociaux. On a fait un petit tour de bus aussi pour marquer l'expérience", ajoute-t-il.

Découvrir les saveurs locales

La grande nouveauté cette année, c'est la création du snack. A l'origine, le camping proposait déjà un service de snacking et de bar. Jean et son équipe ont alors décidé de remettre ce service à disposition des clients, mais en privilégiant les produits d'artisans du coin :"C'est un snack tout à fait classique, avec un bar à viande. On travaille avec des éleveurs locaux, de Cluny, des producteurs de viande charollaise, et au niveau des vins, on met en avant des produits de la Cave de Mancey et de différentes caves coopératives autour. On a aussi une petite épicerie où l'on vend des produits de première nécessité, des produits d'hygiène principalement, mais aussi des terrines qui sont faites sur place. On travaille avec un partenaire qui fait des escargots, de la charcuterie locale, 100% terroir. Après ce n'est pas notre activité principale, c'est du dépannage, mais on veut vraiment laisser à nos clients ce souvenir de la Bourgogne et de ses richesse parce qu'on est sur un flux où l'on reçoit régulièrement des allemands, un peu d'hollandais et d'anglais et beaucoup de belges", explique Jean, "On a beaucoup de nationalités qui viennent donc on a mis en place un mât avec les panneaux de directions des pays et leur distance", ajoute-t-il.

Deux salles de séminaires

On pourrait considérer Les Voiles de Laives comme un véritable hôtel en pleine nature. Chambres tout équipées, bar, snack, mais aussi deux salles de séminaires ont été spécialement créé afin de permettre aux entreprises et même aux familles, de se rassembler et de profiter du cadre idyllique des lacs.

Avec une capacité de 40 à 60 personnes assises pour la première salle, et de 60 à 120 personnes pour la deuxième, avec en bonus, une magnifique terrasse de 500m2, Jean a tout misé sur l'up-cycling pour les réaliser :"Au niveau du camping, on essaie aussi de donner une seconde vie aux matériaux. Des choses qui étaient destinées à la casse, par exemple la salle de séminaire, c'était d'anciens bungalows qui devaient être détruit, pareils pour la deuxième salle, c'était d'anciens conteneurs maritimes qu'on a refait à neuf".

Partenaire avec plusieurs clubs et entreprises locales comme le BMW Club France, le Victory & Indians Riders France, le Rugby Tango Chalonnais, Michelin, L'Ecole des Arts et Métiers, le Comité Miss Bourgogne, et bien d'autres, Les Voiles de Laives proposent une offre très complète aux entreprises qui ont besoins d'un endroit calme pour travailler, comprenant une nuit et plusieurs activités au choix : découverte de la pêche, pédalo, paddle, DiscGolf, etc : "Les week-ends, on organise aussi des fêtes de famille, des cousinades, des anniversaires, des baptêmes, des mariages, on a même eu un anniversaire d'une personne qui fêtait ses 100 ans. On peut leur proposer plusieurs spécialités préparées par des chefs locaux partenaires, comme des paella, des jambons à la broche, des grillades, etc", indique Jean.

Activités proposées

Entre les jeux de sumo, le blaster ball, les activités pêche, la trottinette électrique, et bien d'autres activités, tout a été mis en oeuvre pour passer un moment unique et agréable :"L'offre est très complète et tout est compris dedans, donc la nourriture, les activités, la nuit, la discothèque, tout est possible donc à partir d'un budget fixé, on peut tout inclure. On veut vraiment créer de l'émotion, des souvenirs, et quand je vois les retours, les commentaires sur les réseaux, c'est vraiment une récompense pour nous", explique Jean.

Passionné de moto depuis des années, Jean accueille motards et cyclistes avec grand plaisir :"Cette année, on est devenu relais motard, donc tout ce qui est accueil vélo et moto, ils ont des conditions tarifaires beaucoup plus avantageux et des petits plus par sympathie", ajoute-t-il.

Avec ses trois salariés à temps plein, deux alternants et les renforts de l'été, Jean peut compter sur son équipe de choc pour vous accueillir tout au long de l'année et vous faire découvrir les richesses de la Bourgogne, dans un lieu unique et convivial, en plein coeur des Lacs de Laives.

