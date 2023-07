Le thé glacé, l'autre boisson de l'été ...

Le thé se savoure de bien des manières. Ainsi, dans notre culture, il se déguste le plus souvent lorsqu'il fait froid et apporte une note chaleureuse aux journées les plus glaciales. Mais, dans d'autres cultures, il se boit aussi bien bouillant que frais ou glacé. Alors qu'un Touareg savourera un thé à la menthe fumant en plein désert ou qu'un Indien dégustera un tchaï brûlant sous un soleil de plomb, d'autres se laisseront plutôt séduire par la fraîcheur tout aussi désaltérante d'un thé glacé, préparé avec de la glace pilée aux États-Unis ou agrémenté de billes de tapioca et de saveurs fruitées pour un inimitable bubble tea à Taïwan… À la fois sain et gourmand, le thé glacé offre de nombreux avantages l'été. Naturellement peu sucré, il devient une excellente alternative aux sodas et contient peu de théine. En effet, comme celle-ci est soluble dans l'eau à température ambiante, l'infusion à froid permet d'en diminuer la concentration. Ainsi, on peut le déguster en journée comme en soirée et les enfants aussi peuvent en profiter.



RÉUSSIR SON THÉ GLACÉ

Préparer une boisson glacée à base de thé ou d'infusion est très simple. Le secret de la réussite réside dans le temps d'infusion qui doit correspondre au thé choisi, dans une eau à température ambiante. Pour un thé parfumé, on laissera infuser 30 minutes dans une carafe ou un peu plus pour un goût prononcé. Un thé d'origine nécessitera quant à lui une heure d'infusion. Enfin, une tisane pourra être laissée une heure ou toute une nuit pour un goût très intense, sans aucune amertume. Le dosage est lui aussi important. Pour ½ litre de boisson glacée, on compte environ 8 g de thé parfumé alors qu'un thé d'origine nécessite de 4 à 5 g et une infusion de 10 à 15 g.



SMOOTHIE SOUS LA TONNELLE

• Pour 4 ou 5 verres : 15 g d'infusion aux fruits rouges, ½ litre d'eau filtrée, 10 cuillères à soupe de sorbet à la fraise. Laissez infuser l'infusion aux fruits rouges dans une carafe avec un demi-litre d'eau filtrée. Placez au frais deux heures puis, dans un blender ou un shaker, mélangez l'infusion avec 10 cuillères de sorbet à la fraise. Servez votre smoothie dans un grand verre avec une feuille de menthe et accompagnez-le de tartelettes à la fraise.



SOUPE PÉTILLANTE AUX FRAMBOISES

• Pour 4 ou 5 verrines : 15 g d'infusion aux fruits, 75 cl de limonade, quelques framboises. Placez l'infusion dans la limonade et laissez reposer entre 3 et 4 heures au réfrigérateur. Dans un saladier, disposez les framboises et recouvrez de la préparation pétillante. Servez cette soupe en dessert dans de petites verrines transparentes pour laisser les framboises colorer votre table.



PUNCH DES ALIZÉS

• Pour environ 6 verres à punch : 8 g de thé vert aux fruits exotiques, ¼ de litre de rhum*, ½ litre de jus d'orange, 20 cl de nectar d'abricot, 2 cuillères à soupe de sirop de sucre de canne liquide. Faites infuser 8 g de thé dans ¼ de litre de rhum pendant environ quatre heures. Ajoutez le jus d'orange et le nectar d'abricot, puis le sucre de canne liquide. Mélangez la préparation à l'aide d'une grande cuillère. Servez le cocktail dans de jolis verres à punch décorés de morceaux d'ananas.

* L'abus d'alcool est dangereux. À consommer avec modération.



AJOUTEZ VOTRE TOUCHE DE CRÉATIVITÉ

Pour apporter votre touche personnelle à ces boissons fraîches, laissez libre court à vos envies : ajoutez des morceaux de fruits, de la menthe ou du basilic, de la vanille, des pétales de fleur ou du sucre de canne. Sachez également que le thé peut être infusé dans une limonade à la place de l'eau, l'essentiel étant de vous faire plaisir entre gourmandise et bien-être !