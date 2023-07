L’entreprise vendéenne "PVE" a implanté sa nouvelle usine dans la zone de la Garenne à Châtenoy le Royal.

"PVE Est", filiale du "groupe vendéen Papin", a souhaité développer ses activités dans le Sud-Est de la France. Aujourd’hui, c’est chose faite avec l’implantation d’une nouvelle usine à Châtenoy le Royal dont l’inauguration s’est déroulée ce vendredi 7 juillet en présence de toutes les institutions représentatives qui ont partagé et/ou soutenu ce projet, les partenaires, les salariés.

Pierrick Morel, directeur, Thierry Porcher, responsable du site, Vanessa Maïo, technico-commerciale, ont accueilli les invités et ils leur ont fait visiter le site. Les visiteurs ont pu voir les éléments imposants réalisés dont les matériaux (armatures métalliques, ciment…) sont de provenance locale.

Il n’y a pas d’inauguration sans la coupure du ruban, c’est Monsieur le sous-préfet Olivier Tainturier qui a coupé le ruban tricolore, ruban tenu par Louis Margueritte député, Sébastien Martin président du Grand Chalon, Philippe Rouballay de la CCI Bourgogne métropole, Vincent Bergeret maire de Châtenoy et Conseiller départemental, Françoise Vaillant Conseillère départementale, Loïc Paul directeur général groupe Papin, Bertrand Blaineau directeur du groupe Papin, Pierrick Morel, directeur, Thierry Porcher, responsable du site, Vanessa Maïo, technico-commerciale.

Actuellement le site emploie 5 personnes et produit déjà les éléments préfabriqués d’ouvrages en béton sur mesure pour l'assainissement et l'épuration de l'eau. "PVE Est" a mis en place, pour créer une dynamique économique et durable sur le secteur de Châtenoy le Royal, un partenariat avec les entreprises locales, avec les fournisseurs. Les travaux d’installation du site ont été confiés aux entreprises locales, un choix pour répondre aux enjeux économiques, environnementaux. Le site s’étend sur 10 000 m2 et représente un financement de 3,2 millions d’euros qui a fait l’objet d’un soutien du Grand Chalon, de la région Bourgogne Franche Comté et des Territoires d’Industrie.

Pour mémoire, le "Groupe Papin" c’est 550 collaborateurs, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et une activité spécialisée dans 5 domaines que sont les travaux publics, les sols sportifs, le génie civil de l’eau, l’aménagement paysager et le gros œuvre.

Par son choix géographique et stratégique de la zone de la CCI de Chalon sur Saône située à Châtenoy, proche des grands axes routiers, PVE EST va pouvoir répondre aux besoins de ses clients dans la région.

« Nous sommes ravis de partager ce moment avec nos partenaires, clients et collaborateurs. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, en particulier les entreprises, les institutions et les prestataires locaux, ainsi que nos salariés» a déclaré Pierrick Morel directeur du site.

PVE, c'est des embauches prévues pour pouvoir produire et satisfaire la demande avec une évolution pour les personnes actuellement sur le site.

Monsieur le député s’est dit satisfait de voir que ce groupe a choisi de s’installer sur le territoire chalonnais. Pour Monsieur Blaineau directeur, ce site est un investissement important de 3 millions €, il est dans la continuité de développement de PVE.

«Ce projet ne s’est pas fait sur SaôneOr mais sur le site de la CCI, il répond parfaitement aux 2 conjonctures : compétence économique et maitrise de l’eau sur le territoire» a fait remarquer Sébastien Martin.

Après la partie officielle, toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour du buffet pour le verre de l'amitié.

C.Cléaux