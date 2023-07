Châtenoy en fête, des animations, du ciné en plein air, offerts par le CCAS et le COS de Châtenoy le Royal.

C’est l’été et les fêtes de village battent leur plein organisées tantôt par une association, tantôt par une municipalité, l’important est de marquer un moment convivial et de rencontre pour les petits comme pour les grands.

Les membres du CCAS et du COS de Châtenoy le Royal, aidés de bénévoles, d’élus, d’agents des services, ont organisé Châtenoy en Fête, une grande fête avec de nombreuses animations dès 17h00.

Les enfants se sont adonnés au "Bubel’Oups", une activité sportive et délirante, sorte de mélange de foot et de rugby. Chaque joueur est installé dans une structure gonflable. Petits et un peu plus grands ont fait des séances de football déjantées où se mélange foot et rentre-dedans pour faire tomber l’adversaire qui a le ballon.

Le mur d’escalade de Varappe évolution avait pris place sur le terrain, les enfants encordés, sécurisés ont pu s’exercer à ce sport qui demande souplesse, assurance en soi et un peu de maitrise du vide. Juste à côté, les structures gonflables permettaient aux jeunes d’attendre leur tour pour le mur d’escalade.

Il y avait ceux dont le soleil avait plutôt donné l’envie de se laisser bercer au rythme des sabots des superbes chevaux, bien installés pour une balade en calèche pendant qu’en famille on testait son adresse au jeu de palets "Puck hockey" en bois. En attendant l’heure du ciné, il était possible de prendre un sandwich, une boisson, une crêpe à la buvette tenue par les agents du CCAS et du COS.

Rien de tel qu’une séance de maquillage pour être belle pour le ciné en plein air de 22h30 sur écran géant.

Mais pour ce cinéma à l’américaine, il était indispensable d’avoir le traditionnel cornet de popcorn. Monique Charles était au chaudron et à la vente des précieux cornets de popcorn dont les bénéfices seront reversés à l’association "Ecoute et Soutien aux enfants hospitalisés". Un beau geste en direction de ces enfants qui n’ont pas la possibilité d’être eux aussi à la fête ici ou ailleurs.

La nuit tombée, le moment attendu et magique est arrivé avec l’apparition sur un écran géant du film Tous en scène 2, dessin animé dont la renommée n’est plus à faire. Les spectateurs cinéphiles l’ont fait à l’ancienne : tous assis dans l’herbe.

Une belle réussite pour les membres qui ont organisé cette fête qui a attiré un grand nombre de châtenoyens.

C.Cléaux