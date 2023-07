Un hommage rendu, à Chalon-sur-Saône, aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français

Comme dans l'ensemble de l'Hexagone, une cérémonie était organisée dimanche, à Chalon-sur-Saône, dans le cadre de la Journée Nationale à la mémoire des Victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et pour rendre hommage aux aux «Justes» de France. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette Journée Nationale à la mémoire des Victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'Hommage aux «Justes» de France a eu lieu en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, du conseiller départemental de Saône-et-Loire Vincent Bergeret, représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, du conseiller communautaire délégué et maire de Crissey, Pascal Boulling, représentant le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, et du président de la communauté israélite de Chalon-sur-Saône, Serge Rosinoff.

Depuis 1993, cette journée nationale, se tient à la date anniversaire de la Rafle du Vél' d'Hiv. Les 16 et 17 juillet 1942, ce sont en effet 13 152 Juifs, dont 4 115 enfants, qui furent arrêtés dans Paris et sa banlieue par la Police française. Plus de 8 000 d'entre eux furent regroupés au Vélodrome d’Hiver (le Vél' d'Hiv) avant d'être déportés. En 1995, le président de la République d'alors, Jacques Chirac, avait déclaré sur ces pages sombres de notre histoire «la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable».

La cérémonie s'est déroulée ce dimanche 16 juillet, 11 heures, au Monument Résistance-Déportation, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, ainsi :



• Accueil des autorités

• Interprétation par Marie-Odile Morin de «Va, pensiero» ainsi que de l'Hymne à la Liberté tiré de l'Opéra Nabucco de Giuseppe Verdi

• Diffusion de la chanson «Nuit et brouillard» de Jean Ferrat

• Discours du président de la communauté israélite de Chalon-sur-Saône, Serge Rosinoff

• Discours du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret

• Lecture du message de Patricia Mirallès, secrétaire d'État déléguée auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu par le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier

• Dépôt des gerbes commémoratives des associations patriotiques et des autorités civiles et militaires

• Sonnerie aux Morts

• Minute de silence

• Hymne National

• Fin de la cérémonie

Le sous-préfet a lu le message de Patricia Mirallès, secrétaire d'État déléguée auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, déclarant notamment : «Huit décennies plus tard, le souvenir de la Rafle du Vél' d'Hiv, est toujours présent en France. Il est de notre devoir de revenir chaque année. D'abord pour prendre la mesure de l'horreur qu'ont constitué la Shoah et la collaboration française. Pour prendre acte, aussi, de l'échec du projet nazi – la disparition des Juifs d'Europe – et de celui de l’État français – la destruction de nos valeurs républicaines. Mais le combat contre l'idéologie qui a sous-tendu ces crimes ou a voulu les occulter n'est jamais fini». De son côté, après le discours du maire, le président de la communauté israélite de Chalon-sur-Saône a rappelé également le rôle des Justes qui nous ont «transmis un message capital : le refus de l'indifférence, le combat pour la tolérance et la fraternité» avant de mettre l'accent sur «notre devoir de mémoire» à travers la transmission et l'enseignement de la Shoah pour «honorer les victimes» et «exprimer notre reconnaissance à tous ces héros, connus ou inconnus grâce à qui nous construisons un avenir de paix de justice et de fraternité», que «notre engagement envers ces valeurs guide nos actions et inspire les générations futures».

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

À la fin de la cérémonie, un verre de l'amitié a été servi dans la Maison de quartier Paix.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati