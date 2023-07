Alsoufi Cuisine Syrienne ouvert durant le festival Chalon dans la Rue 2023

Bien que les travaux dans l'établissement ne seront pas terminés avant la rentrée prochaine, Alsoufi Cuisine Syrienne sera exceptionnellement ouvert, au 11 Rue aux Fèvres, du mercredi 19 au dimanche 23 juillet, de 12 heures à minuit non-stop, à l'occasion du festival Chalon dans la Rue.

Tombez sous le charme de la cuisine levantine avec Fouad Alsoufi.

Conjonction des traditions culinaires des différentes civilisations qui se sont rencontrées au Proche-Orient, cette cuisine est à la fois variée et raffinée, mais surtout très chaleureuse et conviviale.

Si dans son répertoire, il existe une pléthore de recettes à base de viandes, toutes les recettes proposées ici sont végétariennes et véganes.

L'occasion de savourer une assiette mixte de plats cuisinés proche-orientaux avec une galette de pain syrien en accompagnement (13,50 euros) et en formule avec dessert et boisson (18 euros).

Dans cette assiette mixte, vous trouverez un délicieux baba ghanouj (ou baba ghannoush), une purée d'aubergines grillées à la crème de sésame, yaourt nature (version sans yaourt pour les végans), betterave, ail et jus de citron, un savoureux houmous (pois chiches à la crème de sésame, ail et jus de citron) et un succulent fattouche, une salade de crudités qui fait partie du mezzé levantin, à base de tomate, concombre, persil, menthe fraîche, oignon, des morceaux de pain syrien grillés, du jus de citron, de l'huile d’olive et de l'ail.

Et pourquoi pas un sandwich falafel ?

Un sandwich à base de pois chiches, de fèves, d'épices orientales, de persil, navet, tomate, concombre, menthe fraîche, ail, oignon et de sauce crème de sésame maison, vendu au prix de 8,50 euros ou en formule avec dessert et boisson à 13, 50 euros.

En dessert, l'établissement vous propose des maamoul, gâteaux typiques du Moyen-Orient fourrés aux dattes, ou des gâteaux à la pistache, pour 4 euros.

Outre les boissons gazeuses (2,50 euros) ou de l'eau fraîche (1,50 euros), n'hésitez pas à goûter un café syrien à la cardamome (2 euros).

Alsoufi Cuisine Syrienne tiendra également un stand aux Guinguettes, Quai de la Monnaie, du 5 au 13 août.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati