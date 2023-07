Encore un changement annoncé sur vos bulletins de salaire

Alors que la présentation du bulletin de salaire a été simplifiée en 2022, une nouvelle évolution a été actée au 1er juillet 2023. L'objectif poursuivi est toujours le même : faire plus simple et plus clair pour mieux informer les salariés.

Document administratif clé qu'il faut conserver rigoureusement tout au long de sa carrière, le bulletin de salaire est essentiel pour garantir ses droits mais aussi pour servir de justificatif de revenus. Il n'empêche, il n'est pas toujours très compréhensible… À des fins de clarté et pour une meilleure information, l'État a donc entrepris de le réformer depuis quelques années. Et justement, une nouvelle modification est à noter depuis le 1er juillet 2023.



FACILITER LA DEMANDE D'AIDES

Parce qu'elle est source de nouvelles contraintes pour les employeurs, la mue du bulletin de paie est très progressive. En 2018, le nombre de strates de cotisations a ainsi été diminué de moitié en les regroupant sous des intitulés plus clairs. Cinq rubriques ont été identifiées pour les cotisations sociales (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite, famille et chômage), tandis que les contributions de l'employeur ont été fusionnées en une seule ligne. En 2022, c'est un cartouche d'informations fiscales qui est notamment apparu afin de renseigner votre salaire net imposable, le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source, mais aussi le montant des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées d'imposition.

Et au 1er juillet 2023, c'est une nouvelle rubrique qui fait son arrivée, baptisée « montant net social ». Ce dernier correspond au revenu net comprenant l'ensemble des versements (salaire, prime, heures supplémentaires, indemnité) et après déduction des prélèvements sociaux obligatoires. L'objectif : pouvoir visualiser en un coup d'œil la somme prise en compte pour le calcul de certaines prestations sociales, comme la prime d'activité ou le revenu de solidarité active (RSA). À partir de 2024, les salariés et bénéficiaires de ces aides pourront retrouver toutes ces informations dans leur espace personnel sur le portail officiel Mesdroitssociaux.gouv.fr.



En parallèle, certaines informations jugées non pertinentes ont été supprimées, tel que le montant total des allègements de cotisations payées par l'employeur.



Julie Polizzi



LES SALARIÉS DANS LE FLOU

Malgré les réformes, la fiche de paie reste obscure pour une large partie des actifs. D'après un sondage réalisé au mois de mai par PayFit, une solution de gestion de la paie et des RH, 61 % des personnes interrogées déclarent ne pas savoir totalement déchiffrer leur bulletin de salaire, tandis que 54 % affirment le comprendre partiellement et 7 % ne rien comprendre du tout. Quant au nouveau « montant net social », 68 % des répondants ne savent pas ce que c'est, contre 32 % qui ont une idée précise de ce que cela représente.

Dans le détail, les participants dénoncent certains freins, en tête desquels à 49 % les intitulés, termes et acronymes utilisés ou encore le nombre de lignes (28 %), pourtant réformés en 2022, ainsi que les différents montants présents (25 %). Seul un actif sur cinq estime que tout est clair. Or, ces incompréhensions ne sont pas sans conséquences puisqu'elles entraînent notamment des difficultés pour toucher des indemnités à la suite d'un arrêt de travail (22 %), remplir sa déclaration d'impôts (16 %) ou faire le point sur ses comptes (14 %).