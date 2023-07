De la musique au théâtre, le festival de Santenay anime cinq soirées estivales du 24 au 25 juillet

Avec deux soirées musicales et trois soirées théâtrales, c’est un beau bouquet de rendez-vous que le comité des fêtes, organisateur du Festival de Santenay, propose pour animer ces soirées de fin juillet. Ces moments festifs seront à apprécier sous chapiteau installé sur l’aire de loisirs. Les prix sont très attractifs pour des événements de qualité.

La programmation

Soirée musicale le lundi 24 juillet

Dès 20 h, la première partie sera assurée par Pauline Roth, une musicienne et chanteuse authentique et simple, à fleur de mots ! Elle sera accompagnée de Léna Migoya au piano, et Marie-Bénédicte Rolland au violoncelle.

A 20 h 45 Les Grandes Gueules dans « Salvador »

Quatre voix nues (2 hommes et 2 femmes) pour croquer l’œuvre d’Henri Salvador avec légèreté, talent et respect. Beaucoup de tendresse et d’originalité pour un moment rare…

« Un quatuor de jazz vocal à la technique parfaite qui nous propose un voyage rythmique étonnant. »

Avec Marie Foessel, Victoria Rummler, David RICHARD et Bruno Lecossais. Mise en scène de Dominique Ratonnat.



Le mardi 25 juillet

A 20 h 1re partie de Noémie Pompon et Charles Prat

Quand l’accordéon se même à la voix pour réinterpréter de façon joyeuse les grands classiques de la variété française.

A 20 h 45: L'ensemble D'Cybèles dans "Oum Pa Pa"

Quatuor féminin audacieux où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la grande musique dans une rencontre instrumentale inédite avec deux flûtes traversières et un alto.

« Un pur régal où s’enchaînent gags et prouesses techniques de quatre musiciennes talentueuses. »

Avec Sophie Aupied Vallin, Ana Mainer Martin, Fanny Laignelot, Maeva Laignelot. Mise en scène de Philippe Lafeuille.



Place au théâtre le mercredi 26 juillet avec à 20 h 45 Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe d’après une nouvelle d’Arthur Conan Doyle

Après le Splendid, le Théâtre du Gymnase et le Grand Point Virgule, c’est aujourd’hui à Santenay que Sherlock Holmes et le docteur Watson mènent l’enquête…

Trois comédiens, neuf personnages, mais un seul meurtrier dans une comédie familiale réjouissante.

« La pièce nous offre un savant cocktail d’action, de suspens avec une bonne dose d’humour so British ! »

Avec Emmanuel Gasne, Aurélie Vigeant, Karim Wallet. Mise en scène de Christophe Delort.



Le jeudi 27 juillet

A 20 h 45 : Alain Bernard dans « Piano Paradiso »

Le parcours d’un pianiste et compositeur jovial qui aurait rêvé de s’inscrire dans le sillon d’Ennio Morricone.

Comédien, musicien, fantaisiste, Alain BERNARD passe en virtuose d’un univers musical à l’autre en jonglant avec les situations loufoques et les anecdotes hilarantes…

« Un fantaisiste à la bonne humeur contagieuse. »

Après ce spectacle, vous n’entendrez plus jamais les musiques de films avec la même oreille !



Le vendredi 28 juillet

A 20 h 45 : Un p'tit coin de paradis

Un couple de parisiens hérite d’une maison à la campagne où un trésor serait dissimulé… Cela aurait pu faire une belle histoire, malheureusement un voisin pot de colle et une copine en galère vont venir gâcher la fête !

Heureusement, la campagne bourguignonne regorge de mystères et la fin sera miraculeuse et salvatrice !

« Je me suis efforcé de ne rien corrompre de cette humanité qui, chez Bruno, triomphe toujours de la pitrerie. » J-Ph Azéma

Avec Pascale Michaud, Florence Savignat, Bruno Chapelle Et Stéphane Godin.





Informations et réservations

10 € pour les soirées musicales

15 € pour les soirées théâtrales



Aire de Loisirs, sous chapiteau

Avenue des Sources

21590 Santenay