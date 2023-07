EMEUTES - Pour le député de l'Yonne, Julien Odoul, "les voyous doivent payer à la place des Français !"

Communiqué de presse

Ce jeudi 20 juillet a été examiné et voté le projet de loi relatif à la reconstruction des bâtiments dégradés lors des violences urbaines survenues entre le 27 juin et le 5 juillet derniers.

Après une semaine d'émeutes sauvages d’une gravité sans précédent ayant fait près d'un milliard d'euros de dégâts, où 243 écoles ont été attaquées, 700 lieux de commerce pillés, le gouvernement fait le choix de présenter un texte technique qui vise à accélérer le règlement de la facture par le contribuable plutôt qu'à faire payer les 3.600 racailles arrêtées lors de cette semaine de chaos.



Avec ce texte, ce gouvernement cherche à balayer rapidement le sujet sans répondre aux inquiétudes des Français qui doivent désormais vivre au quotidien avec le risque d'une nouvelle flambée de violences.

Le terrible bilan des nuits d’émeutes démontre un ensauvagement de la société française qui n’épargne pas le département de l’Yonne et que le Rassemblement National dénonce depuis des années :

- destruction du centre social des Champs-Plaisants à Sens à la suite d’un incendie ;

- attaque de commissariats et de brigades de gendarmerie après de violentes attaques aux engins d’artifice, comme à Sens et Joigny ;

- cinq blessés parmi nos forces de l’ordre, dont un policier municipal ;

- 75 feux de poubelles ;

- 20 véhicules incendiés dont deux bus ;

- une quinzaine de commerces dégradés à Sens, Auxerre, Migennes dont un magasin de bricolage incendié à Saint Florentin.

En séance, Julien Odoul est intervenu plusieurs fois pour défendre des amendements de justice et de responsabilité. « Il est temps de sortir de l’impuissance, de l’inaction et du laxisme dans lesquels ce gouvernement est enfermé et d’en finir avec les appels aux chaos des incendiaires de l’extrême-gauche. Parce qu’il faut cesser de gaspiller l’argent public dans les politiques de la ville inefficaces qui coûtent chères au contribuable et parce que c’est aux délinquants de payer pour les violences urbaines, et non aux Français, le Rassemblement National demande que le principe du « casseur-payeur » soit enfin institué. »

Pour toutes ces raisons, Julien Odoul et le groupe RN présidé par Marine Le Pen à l’Assemblée nationale se sont opposés à ce projet de loi qui supporter le poids des réparations toujours aux mêmes en épargnant toujours ceux qui brûlent, cassent et agressent.