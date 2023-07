AVIS DE DECES - Monsieur Roger NARJOUX

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Alain et Béatrice,

son fils et sa belle-fille ;

Léa, Kevin,

ses petits-enfants ;

Guy, Jocelyne,

son frère, sa sœur ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Roger NARJOUX

survenu le 17 juillet 2023,

à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 24 juillet, à 10h30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

La famille remercie l'ensemble du Personnel de l'hôpital privé Sainte-Marie pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.