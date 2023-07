AVIS DE DECES - Madame Carmen OUDOT née PERLATI

CHÂTENOY-LE-ROYAL - FONTAINES



Alain et Bernadette OUDOT, Marie-Christine et Gérard MERE, ses enfants ;

Olivier, Clémence, Vincent et Sandy, Julie et Gilles,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Marie JANIN, sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Carmen OUDOT

née PERLATI

survenu le 15 juillet 2023, à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 24 juillet 2023, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie l'Ehpad les Amaltides de Chatenoy-le-Royal pour leurs gentillesses et leurs dévouements.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Carmen à rejoint son mari,

Olivier OUDOT

décédé en 1964.