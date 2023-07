REMANIEMENT - Macron renforce sa garde-rapprochée

Alors qu'est ce qu'il ressort des annonces du jour ? En nommant les proches, les très proches d'Emmanuel Macron au sein du gouvernement, la démonstration est faite qu'au plus haut sommet de l'Etat, le ressenti est loin d'être au beau fixe. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'enferment à nommer des individus qui ne viendront pas chambouler le jeu ou jouer une note de musique quelque peu dissonnante du chef d'orchestre, une manière de se prémunir pour les mois à venir.

Chacun s'est efforcé à rassurer tout le monde, à dire que tout s'est bien passé en terme d'arbitrage interne, sauf que tout le monde est bien conscient que les guerres intestines sont plus que jamais ouvertes pour préparer l'après-Macron.

Le jeu politique Français va être totalement redistribué et le bloc centriste porté par Emmanuel Macron devrait succomber sous les assauts de l'aile droite et de l'aile gauche de la macronie, qui auront à coeur, chacune de récupérer la mise.

L'enseignement du jour reste qu'Emmanuel Macron a pris soin de renforcer sa garde-rapprochée, comme un besoin impérieux de se sécuriser au maximum, plutôt que de profiter d'un remaniement pour donner une nouvelle impulsion. Les seules nominations d'Aurore Bergé et Gabriel Attal, suffisent à elles seules pour illustrer, l'isolement toujours grand du chef de l'Etat.

Les prochains mois s'annoncent particulièrement douloureux, d'autant plus que celles et ceux qui ambitionnent de perdurer dans l'univers politique, doivent préparer l'après-Macron. Et ce ne sont pas les dernières enquêtes d'opinion qui vont venir reconforter les macronistes. Du coup, quoi faire ? Coller au plus près Emmanuel Macron avec le risque de valser avec le retrait du Président de la République ? Prendre ses distances et espérer une réélection aux prochaines échéances ? Plus que jamais, la vie politique française va connaître une recomposition, particulièrement intéressante. La seule certitude qu'on peut se permettre d'annoncer, c'est bien que la Macronie disparaîtra avec la fin du mandat d'Emmanuel Macron.

L.G