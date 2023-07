La Ville veille au grain avec le dispositif «Fortes Chaleurs»

Dans le cadre d'une politique nationale de protection et d’accompagnement des séniors et dans la continuité de la mise en œuvre de son dispositif de vigilance depuis plusieurs années, la Ville de Chalon-sur-Saône est toujours aussi mobilisée avec la Maison des Séniors pour assurer une prise en charge en cas de phénomènes particuliers dont la canicule. Plus de détails avec Info Chalon.

Face à la canicule, la Ville de Chalon-sur-Saône vous accompagne. À partir de 60 ans ou en situation de handicap, faites-vous recenser sur le registre communal confidentiel de prévention des personnes dites «vulnérables» de la Maison des Séniors.

En cas de températures supérieures trois jours de suite à 31 degrés le jour et à 21 degrés la nuit, la préfecture de Saône-et-Loire déclenche l'Alerte canicule.

Sans attendre, depuis une semaine, la Ville se mobilise et réactive ses dispositifs de veille et d'alerte lui permettant d'assurer un suivi des publics les plus fragiles (ainés, personnes immunodéprimées, nourrissons, etc) avec ce registre communal des personnes dites «vulnérables» de la Maison des Séniors.

L'inscription est maintenue d’une année sur l’autre si non radiation par le bénéficiaire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati