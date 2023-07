Festival de Santenay - Soirée musicale le lundi 24 juillet avec Pauline Roth et Les Grandes Gueules dans « Salvador »

Le Festival de Santenay organisé par le Comité des Fêtes et la municipalité revient avec en ouverture une soirée musicale ce lundi 24 juillet.

Dès 20 h, la première partie sera assurée par Pauline Roth, une musicienne et chanteuse authentique et simple, à fleur de mots ! Avec son nouveau spectacle « Au cœur de nous », Pauline nous emmène, le temps d'un spectacle, dans l'antre secrète et délicate de son monde intérieur, là où les masques tombent et les cœurs se révèlent, dans une simplicité inattendue.

Accompagnée de Léna Migoya au piano et de Marie Bénédicte Rolland au violoncelle, elle nous révèle un univers où finesse et authenticité se joignent pour nous conduire à la rencontre de nous-même, en cet endroit souvent oublié duquel on laisse s'échapper des larmes que l'on attendait plus.

Chansons sensibles, à textes, aux mots justes et aux émotions débridées.

Si ce spectacle était un mouvement alors ce serait un plongeon, un saut cathartique au sein de nos cœurs d'enfants, simples mais souvent blessés par les maux de la vie, là où les mots de la voix offrent un espoir de résilience, de retrouvailles avec soi-même.

La musique, Pauline a grandi avec depuis son plus jeune âge, pianiste d'abord, au conservatoire, puis guitariste et chanteuse ensuite.



A 20 h 45 Les Grandes Gueules dans « Salvador »

Les Grandes Gueules revisitent le répertoire hors norme d'un chanteur et compositeur prolifique : Henri Salvador. Une éternelle bonne humeur et une profonde empathie pour le genre humain, toutes générations confondues, illustrent à merveille le talent et la popularité du chanteur. Rien de tel qu'un quatuor vocal virtuose pour lui rendre hommage et faire découvrir au public quelques pépites inconnues. Nos quatre chanteurs croquent l'œuvre du bonhomme avec légèreté, insouciance et respect pour cet immense musicien qui a marqué toute une époque. Le quatuor met en place dans son spectacle des trésors d'inventivité et d'humour pour offrir un festin musical et joyeux, parfois sentimental, mais en tout point proche de la perfection. Laissez-vous surprendre par la technicité et la mise en scène parfaitement orchestrée de nos « Grandes Gueules » qui nous offrent un spectacle original et tendre à découvrir en famille !

Quatre voix nues (2 hommes et 2 femmes) pour croquer l’œuvre d’Henri Salvador avec légèreté, talent et respect. Beaucoup de tendresse et d’originalité pour un moment rare…

« Un quatuor de jazz vocal à la technique parfaite qui nous propose un voyage rythmique étonnant. »

Avec Marie Foessel, Victoria Rummler, David Richard et Bruno Lecossais. Mise en scène de Dominique Ratonnat.

Informations et réservations

10 € pour les soirées musicales



Aire de Loisirs, sous chapiteau

Avenue des Sources

21590 Santenay