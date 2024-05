France Multisports 2024 : Destination Chalon-sur-Saône !

Pour sa troisième édition, après Tourcoing (2022) et Limoges (2023), les France multisports posent leurs valises en terres bourguignonnes. Véritable temps fort de la Fédération Française Handisport, cet événement rassemble sur 4 jours, plus de 500 sportifs, dans le cadre de Championnats de France, et de Coupes de France, pour offrir un événement multisports, mettant l’accent sur le haut niveau, la diversité des pratiques et la rencontre entre sportifs de différentes disciplines. Avec le Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône et le Colisée, en centre névralgique des compétitions, près de 7 sites sportifs de la ville vont offrir les meilleures conditions de jeu aux athlètes.

Au programme cette année : Basket-Fauteuil, Cécifoot, Foot-Fauteuil électrique, Futsal sourds, Goalball, Natation. (voir programme détaillé plus bas)

Les rencontres seront à suivre sur la chaîne YouTube de la Fédération Française Handisport.

Vendredi 17 mai

Final Four basket fauteuil

Demi-finales à 15h (Hyères vs Le Cannet) et 18h (Chalon-sur-Saône vs Le Puy en Velay)

Colisée de Chalon-sur-Saône



Samedi 18 mai

Final Four basket fauteuil

Petite finale à 15h puis finale à 18h.

Colisée de Chalon-sur-Saône

Championnats de France de natation 50m

Séries de 9h à 13h puis finales & podiums de 17h à 19h.

Centre aquatique de Chalon sur Saône

Coupe de France masculine de futsal sourds

Début des matchs à 9h. Demi-finales à partir de 14h30 et finale à 17h30.

Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône

Coupe de France masculine de foot fauteuil électrique

Début des matchs à 9h. Demi-finales à partir de 14h10 et finale à 18h35.

Boulodrome de Chalon-sur-Saône & Colisée de Chalon-sur-Saône

Dimanche 19 mai

Championnats de France de natation 50m

Séries de 9h à 13h puis finales & podiums de 16h45 à 18h30.

Centre aquatique de Chalon sur Saône

Phases retour du Championnat de France masculin de goalball

Matchs entre 13h30 et 18h30.

Boulodrome de Chalon-sur-Saône

Coupes de France masculines de cécifoot

Catégories B1 – Matchs de 9h à 16h

Stade Léo Lagrange

Catégories B2-B3 – Matchs de 9h à 16h

Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône



Lundi 20 mai



Coupes de France masculines de cécifoot

Catégories B1 – B2 & B3 / Matchs de 9h à 13h

Stade Léo Lagrange

Phases retour du Championnat de France masculin de goalball

Matchs entre 9h et 13h

Boulodrome de Chalon-sur-Saône