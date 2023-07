Les appareils électroniques souffrent aussi de la chaleur...

Les vagues de chaleur successives qui touchent nos contrées mettent à mal les corps et les écosystèmes. Les appareils électroniques aussi sont fragilisés par les fortes températures à l'origine desquelles ils ne sont pas étrangers. Voici quelques gestes simples pour les protéger et limiter leur empreinte.

Si les organismes et les écosystèmes sont en première ligne lorsque les températures atteignent des niveaux insupportables, les appareils électroniques, dans l'ombre, sont également mis à rude épreuve. Il devient donc rapidement nécessaire d'adopter quelques réflexes qui seront utiles non seulement pour ménager ces équipements devenus indispensables mais aussi pour limiter l'empreinte de ces objets high-tech sur le réchauffement global.



POUR QUELQUES JOULES DE TROP

L'effet délétère de la chaleur sur les appareils électroniques est un phénomène physique bien connu. Lorsqu'un courant électrique passe dans un matériau conducteur, celui-ci lui oppose une certaine résistance qui se traduit par une augmentation de sa température. C'est le fameux effet Joule. Les électrons en mouvement (qui constituent le courant électrique) rencontrent des atomes sur leur chemin. Les collisions entre électrons et atomes créent de l'énergie sous forme de chaleur, ce phénomène est encore renforcé lorsque la résistance est élevée. Dans les appareils électroniques modernes, comme les ordinateurs et les smartphones, le nombre de composants électroniques, et donc de zones de résistance, est extrêmement élevé. Les appareils électroniques sont ainsi conçus pour fonctionner de manière optimale sur une plage de température précise. Au-delà, la chaleur rend plus difficile le déplacement des électrons et met à mal des matériaux qui ne sont pas étudiés pour des zones si élevées.



LES BONS RÉFLEXES

Le premier geste qui sauve est le plus évident. Lorsqu'un appareil n'est pas utilisé, il vaut mieux l'éteindre que de le mettre en veille. Cela rallongera sa durée de vie et son empreinte énergétique. Cela évitera aussi qu'il produise de la chaleur et ajoute sa pierre chaude à un édifice déjà brûlant. L'objectif est ici d'éviter l'utilisation intensive de vos appareils durant ces périodes critiques. Si possible, essayez donc de faire des pauses régulières les éteignant pour permettre leur refroidissement. De même, soyez attentif aux signes de surchauffe comme des ralentissements inhabituels, des redémarrages inopinés, ou même des bruits anormaux.

En cas d'apparition de tels signes, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir pour prévenir d'éventuels dommages. N'hésitez pas à retirer les protections ou les coques de vos appareils, surtout lors d'une utilisation intensive. Si vous devez travailler de longues heures, l'idéal serait de maintenir la température de votre environnement sous la barre des 30 °C, mais ce n'est pas évident en ces temps de canicule. Si vous ne disposez pas de climatisation, l'utilisation de ventilateurs peut être une excellente alternative pour dissiper la chaleur autour des appareils électroniques. Il est impératif d'éviter d'exposer les appareils électroniques à la lumière directe du soleil qui a un effet amplificateur extrême.

Placez vos dispositifs à l'ombre et à l'écart de toute source de chaleur. Les obstructions au niveau des ventilations et des grilles de refroidissement, souvent dues à l'accumulation de poussière peuvent augmenter nettement le risque de surchauffe et de panne fatale. Une bonne circulation de l'air est essentielle pour maintenir une température interne stable. Enfin, la plupart des appareils multimédia modernes disposent de protections logicielles.

Pour protéger l'intégrité du matériel, de nombreux systèmes électroniques ont une sécurité intégrée qui réduit automatiquement la performance de l'appareil (on parle de « thermal throttling » ou limitation thermique). Par exemple, le processeur va intentionnellement ralentir pour réduire sa production de chaleur et prévenir une surchauffe qui pourrait endommager le matériel de manière irréversible. Il est donc important de faire des mises à jour régulières.