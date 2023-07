AVIS DE DECES - Madame Anne Lucette ISSERT née VAUDET

GIVRY - LE KONACKER - SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Pascal Issert,

Chantal Pichard,

Daniel Issert,

ses enfants ;

Alexandre et Julien Pichard,

ses petits-enfants ;

ses belles-sœurs, son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

les familles Vaudet, Fourneret, Issert,

parents et amis,

vous font part du décès de

Madame Anne Lucette ISSERT

née VAUDET

décédée le 21 juillet 2023 à l'âge de 96 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 26 juillet à 14 h 30 en l'église de Givry.

Condoléances sur registres.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Admr, du Ssiad de Buxy, les infimiers (ères) de Givry pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements

Et rappelle à votre souvenir son époux

Jean Issert

décédé en 2011.