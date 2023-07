La série télévisée "Camping Paradis" s’est invitée à "La fête de la maison de loisirs" de Champforgeuil.

Les animateurs et animatrices de la maison de loisirs de Champforgeuil ne sont jamais à court d’idées lorsqu’ils accueillent une soixantaine d’enfants confiés par les parents lors de ces journées estivales.

Vendredi, c’était le grand jour de présentation de l’activité qui avait pour thème le Camping. Inspiré du célèbre feuilleton télévisé "Camping Paradis", les jeunes et très jeunes enfants, les animatrices et animateurs ont concocté un spectacle de danse, de jeux avec un mot d’ordre faire participer les parents un maximum.

Annie Sassignol, maire de la commune, et quelques élus étaient venus assister à la représentation "La Fête à la MDL".

Deux semaines de préparation avec décors, chorégraphie sur l’indétrônable danse « Fiesta boom-boom », jeux insolites dont certains ont demandé l’aide matérielle des parents, animatrices et animateurs afin d’avoir Tongs au bon pied ! Et surtout, pour les animatrices, il fallait être dans l’esprit de la série culte et porter le même tee-shirt, pour l’heure c’était le rose/rose fuchsia.

Une dernière petite répétition avant l’arrivée du public et, hop, c’est parti pour le spectacle.

Tous en piste pour montrer les danses, à tour de rôle enfants et animatrices occupaient la scène. De nombreux parents ont filmé, photographié leurs enfants.

Un des autres grands jeux de cette fin d’après-midi a laissé de bons souvenirs, non seulement aux lanceurs de tongs mais aussi à tous ceux et celles qui les ont fournies et découvert à quoi elles allaient servir.

Ce fût une grande partie de rigolades pour celles et ceux qui ont participé au traditionnel jeu "mime en ligne" : premier mime avec "la Reine des neiges" qui s’est terminé en Lapins crétins, parfois comme pour le poisson "Némo" les mimes ont permis d’arriver au bout. La majeure partie des mimes étaient sur les thèmes Disney.

Eh, bien sûr le final avec la chorégraphie de la « Fiesta boom-boom ».

Un vendredi bien rempli pour les 13 personnes de la maison de loisirs, y compris celles de la nouvelle structure de petite enfance "la Bulle", elles ont bien surfé toute la journée sur la vague de la convivialité !

C.Cléaux