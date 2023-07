AVIS DE DECES - Madame Odette DAVID née LECHÊNE

GIVRY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-RÉMY



Yves David,

son époux ;

Jean-Pierre (†),

Éric, Isabelle, Christophe

ses enfants et leurs conjoints ;

Edwige, sa belle-fille ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœur ;

et toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Odette DAVID

née LECHÊNE

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 31 juillet 2023 à 9h15 en la salle du crématorium de Crissey.

Odette repose à la chambre funéraire Mansuy de Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.