2ème concert de la saison du cloître : Le duo Hildegarde Fesneau & Julien Gernay deux musiciens de talent

Ce vendredi 7 juillet, à partir de 20 h, dans l’enceinte du cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de l’événement « La Saison du Cloître », le 2ème concert avec le duo de violon – piano ‘Hildegarde Fesneau & Julien Gernay’.

Un duo exceptionnel qui a débuté sa soirée concert devant 200 personnes en interprétant : sonate pour violon et piano de Francis Poulenc, Romance pour violon en si bémol majeur opus 28 de Gabriel Fauré, deux pièces nocturnes & cortège pour violon et piano de Lili Boulanger, Sonate pour piano et violon en La majeur FWV8 de César Franck.

Avec la talentueuse ‘supersoliste’ ‘Hildegarde Fesneau'

Et le musicien aux multiples facettes (piano, violon), Julien Gernay’.

Ces deux musiciens professionnels hors normes ont provoqué une forte émotion au sein du public et c’est tout naturellement qu’ils ont reçu des applaudissements nourris en fin de concert.

