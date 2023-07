Marché de producteurs et concert du groupe "No Expectation" pour finir la semaine des chevaliers.

Sur la place, devant la mairie et l’enceinte de "Place à l’été", les exposants au marché de producteur et créations avaient monté leurs stands, espérant profiter de la proximité avec ce lieu d’animation estival pour faire connaitre leurs produits et par là même effectuer quelques ventes.

L’orage du matin et la canicule de l’après-midi ont quelque peu compromis la réussite du marché. Pourtant, il y avait de quoi satisfaire tout le monde avec les pâtisseries de Patiss’Moon, les bières artisanales de Mala Maña, les chapeaux de Chapeaux Elé-Gants, les créations de Caroline,… ou encore les romans et recueils de poèmes de Marine Roudier jeune écrivaine.

Sur ce lieu de rencontre, les membres de "St Rémy Environnement" tenaient la buvette, restauration.

Valentin, Aya et Mélina étaient de vrais pros pour vendre des billets de tombola au profit de l’association St Rémy Environnement.

Après, le marché s’est terminé en nocturne et a laissé place au " temps fort" de la semaine avec un concert donné par le groupe "No Expectation". Les quatre musiciens ont repris avec brio des morceaux de rock anglo-saxon des années 70, de Pop et de Blues. Le groupe était déjà venu et le public avait eu l’occasion de les applaudir au "Jeudi de la Taverne" en janvier 2023.

Place à l’été, c’est encore la semaine prochaine avec le thème de la révolution aux grandes inventions avec, dans le programme, de l’initiation au tennis de table jeudi 3 août et une soirée concert de Nancy Rose le vendredi 4 août.

C.Cléaux