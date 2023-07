AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Louis OBRIOT

GIVRY - DIJON



Marie-Laure, son épouse ;

Alexandre, Jérôme (†), Bertrand, ses fils ;

Sandrine, Valérie, Catherine, ses belles-filles ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

les familles Obriot et Guyot, parentes et alliées,

vous font part du décès de



Jean-Louis OBRIOT



survenu à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 31 juillet, à 15 heures,

en l'église de Givry suivies de l'inhumation au cimetière de Poncey dans l'intimité familiale.

Jean-Louis repose à la chambre funéraire de Chalon, 115 avenue Boucicaut.

Pas de plaques, fleurs blanches naturelles seulement.

Marie-Laure remercie Albertine, Laurine, Sandrine, ses infirmières à domicile pour leur présence.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Une pensée pour

Jérôme

son fils, décédé en 2015.