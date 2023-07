Marchés de Chalon : Avec Eric et Christelle venez déguster des poulets et une viande de qualité

Le clin d’œil info-chalon

Présents, sur les marchés chalonnais du mercredi, du vendredi et du dimanche, Eric et Christelle, les propriétaires de la société ‘Rôtisserie RW’, proposent à leur clientèle tout un stand de viandes qui font l’objet d’une cuisson homogène et parfaite qui permet aux poulets, cuisses de dindes, lapins, jambons, jambonneaux… d’être cuits à point afin de garder une excellente saveur en bouche.

En accompagnement, il vous sera proposé également des petites patates sautées cuites dans le jus de viande, qui viendront compléter à merveille votre repas.

Venez rencontrer ces commerçants à l’accueil sympathique !

J.P.B