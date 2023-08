Le magasin « marcel&fils BIO » s’installe à Chalon-sur-Saône

« marcel&fils Bio, c’est avant tout une aventure qui a débuté il y a 15 ans dans le Sud-Est de la France, précisément à Venelles (13) avec l’envie de partager des bons produits BIO, explique une responsable marketing. Aujourd’hui, nous sommes devenus LE BIO savoureux et décomplexé proposant de bons produits locaux, de saison et au bon prix. »

Tout débute par une histoire de famille, entre Emmanuel Dufour, le fondateur, et son père Marcel. L’enseigne, qui met en avant la notion de « Bio plaisir », privilégiant le goût et l’origine de ses produits, a depuis conquis de nouveaux territoires.

Et ici, on partage des recettes gourmandes !

« La fusion des groupes La Vie Saine et marcel&fils est un nouveau challenge pour Emmanuel Dufour et nos équipes magasins. Nous sommes ravis d’aller à la rencontre des clients de Chalon, de partager sur leurs attentes, de les rassurer et surtout d’échanger de bonnes recettes ! Nous espérons devenir le « rayon de soleil » du sud de Chalon.

Photo : Christelle, la directrice, entourée d’Arlette, Tanguy et Jérémy.

marcel&fils BIO

13, rue René Cassin – 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 86 49 90 00

Ouvert du lundi au samedi : 9h à 19 h 30